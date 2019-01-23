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天冷流感急發燒！快跟中醫按摩「4穴位」　顧腸胃兼養肺

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▲▼ 感冒、咳嗽、生病。（圖／記者黃克翔攝）

▲天冷流感急發燒！快跟中醫按摩「4穴位」，顧腸胃兼養肺。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

天氣越冷流感越熱，根據疾管署統計，上週（1月13日至1月19日）類流感門急診就診已達9萬4716人次，較前一週上升6.2%，民眾除了可透過施打流感疫苗、戴口罩等預防流感外，也可透過按摩4穴位保養肺部。

台灣正式進入流感流行期，去年底起全台陸續傳出類流感群聚事件，花蓮慈濟醫院家庭醫學部主任葉日弌表示，流感除了飛沫傳染之外，病毒在冬季低溫又潮濕的環境下，可以在體外存活的時間長達數小時之久，就能透過接觸來傳染。

流感症狀不只有喉嚨痛、發燒，還會出現肌肉痠痛等症狀，嚴重時甚至會併發重症，造成肺炎、腦炎、心包膜炎等，根據疾管署統際，2018年10月1日起，全台共累積294起流感併發重症病例，共造成21人死亡。

中醫部內科主任林經偉表示可以多按摩肺經穴道保養肺部，如尺澤穴。（圖／花蓮慈濟提供）

▲花蓮慈濟中醫部內科主任林經偉表示可以多按摩肺經穴道保養肺部，如尺澤穴。（圖／花蓮慈濟提供）

在流感併發重症中，肺炎又連續兩年蟬聯國人十大死因第三名，中醫部內科主任林經偉表示，每天3到5分鐘，透過簡單的穴道按摩就可以保養肺部，像是按壓手腕內側的列缺穴及手肘內側的尺澤穴、虎口的合谷穴、還有膝蓋外側附近的足三里穴，調理腸胃外，也能增強呼吸系統的抵抗能力。

預防流感也可以靠食療，林經偉主任說，可以使用溫補肺的食材，如白木耳、百合、山藥、水梨燉貝母、銀耳蓮子紅棗湯，或是熱的甘蔗汁泡幾片甘草，能潤肺止咳。

深色食材像是桑葚、紫山藥、茄子，不只顧腎也可以保肺，有呼吸系統問題的民眾盡量少吃冰冷的食物、易生痰的甜食、易上火的油炸物、比較燥熱食物，在寒天中就能好好保養肺部。

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