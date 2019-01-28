懷孕沒變胖是好事？醫曝「增重標準」　過瘦過胖都難產！

▲懷孕藏肚不一定是好事。（圖／示意圖／取自librestock）

記者嚴云岑／台北報導

現代人以瘦為美，就連懷孕也積極控制體重，有些女藝人懷孕8、9個月，看起來卻只有3、4個月，讓許多民眾直呼超羨慕。不過婦產科醫師提醒，懷孕期間還是要適度增重，才不會讓寶寶出生時體重過低，「增加10至12公斤都屬正常範圍」，否則不只寶寶虛弱，媽媽懷孕到後期也會沒力氣，無法用自己的力量生出寶寶。

懷孕該增加多少重量，一直是許多孕媽咪關心的議題，有人擔心吃太胖瘦不回來，在孕程中積極控制體重。但根據美國產科協會（ACOG）建議，身體質量指數（BMI）小於18.5的女性，懷孕期間應增重12.5至18公斤，BMI在18.5至24.9公斤女性，則需增加11.5至16公斤，但若BMI超過30，就無須過度增重，只須控制在5至9公斤。

台北長庚產科主任蕭勝文表示，懷孕期間過胖或過瘦，都會對媽媽或寶寶造成危害。由於懷孕需要耗費較多的體力與血液，若未適度增重，可能會影響胎兒營養吸收，出生後也容易有低體重情形，尤其增重不到5公斤者，媽媽因肚子彈性較差，還可能提高早產、大出血等風險。

▲台灣人懷孕體重增加10~12公斤都屬正常範圍。（圖／取自pixabay）

雖說孕期過度控制體重對寶寶有負面影響，但蕭勝文也提醒孕媽咪，「千不可過度增重。」一旦在孕期增加超過20公斤，就容易出現妊辰糖尿病，讓小朋友一出生就低血糖。此外，營養過剩也會讓胎兒長太大，增加生產難度，媽媽也會有羊水過多、高血壓等症狀。

至於懷孕期間到底該增加幾公斤才正常？蕭勝文表示，主要還是看原本的體重，如果孕前就屬纖細體型，或BMI落在「過瘦」範圍，「增加個16至18公斤都屬正常」。不過，如果是體重超過100公斤的孕媽咪，就建議在孕期嚴格控制，不要增加超過5公斤。而媽媽生產完後，隨著羊水、胎盤與胎兒的排出出，可直接少5至6公斤，如果孕期體重控制良好，應該很快就能恢復苗條身材。