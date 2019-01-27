托嬰中心虐童最怕「監視器死角」　衛福部將建吹哨者制度

▲議員張維倩收到家長陳情，稱托嬰中心幼童竟遭強塞櫃子、爆打腳底。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

近日陸續傳出托嬰中心虐童、蘆洲男子因肉圓沒加辣家暴妻兒等社會案件，喚起大眾對兒少議題關心。衛福部長陳時中今（27）日上電視接受專訪時表示，將建立托嬰中心吹哨者制度，鼓勵托育人員勇於檢舉，降低兒虐事件發生。

陳時中表示，許多民眾仍保有「家醜不可外揚」的傳統觀念，但根據衛福部統計，兒虐施暴者通常都是孩童最熟悉的父母、同居人或祖父母，就算社工能發揮專業，在不破壞家庭關係下保護小孩，但若未落實通報，恐讓社會安全網難以延伸。

目前兒少保護機制除了113專線外，受虐者另可至「社會安全網 關懷e起來」網頁通報諮詢，但發生在托嬰中心的兒虐事件，因為孩子不會講話，家長不見得會在受虐當下就發現，就算後來查覺，托育機構仍有監視器死角，很難找到證據。

陳時中說，目前社會安全網已編列3年68.8億元預算，預計增加1856位社工，將社工人數補足到3000多人，衛福部除了建立主動關懷方案外，也計劃把預警、追蹤、通報系統建立起來，並建立優於托育機構寶內部保密條款的吹哨者制度，鼓勵托育人員主動通報，「相信社會安全網越做越密，家暴、兒虐事件就會越來越少。」

▲衛福部長陳時中率。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）