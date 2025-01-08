9天年假吃不停！美食轟炸當心吃出牙齒危機　易釀牙痛「年節食物」要注意

▲年節期間的豐盛大餐，美味的背後當心暗藏威脅牙齒健康的危機。（圖／123RF、品牌提供）

消費中心／綜合報導

農曆春節長達9天連假即將來臨，你準備好要大吃大喝、徹夜狂歡了嗎？過年最開心的事情之一，就是可以盡情享用各種佳餚，一想到滿桌色香味俱全的豐盛年菜，就讓人垂涎欲滴，迫不及待開啟「吃貨」模式，把美味通通吃下肚，只是從除夕吃到初九，每天幸福吃飽飽，小心腸胃受不了，牙齒也承受不住長時間的「美食轟炸」！在忙著辦年貨之餘，年前也別忘了檢查牙齒，平常更要養成良好的口腔清潔習慣，才能讓牙齒健康迎接新年。

連續吃了9天的年節大餐，大魚大肉後，腸胃吃不消，不僅門診掛號變多，就連牙醫診所也湧入大量病人，因為大啖美食、甜食，導致牙齒痠、斷裂或腫痛等問題，只好忍到年後再就醫。年節美味誘惑多，很多人喜歡享受啃咬排骨、豬腳、雞爪、蟹殼的滿足感，或是嗑瓜子、嚼堅果的樂趣，以及必吃的糕粿與甜食，象徵呷甜甜好過年，然而這些美味的應景食物潛藏著威脅牙齒健康的風險，就如不小心咬入碎骨，同時悄悄磨損你的牙齒。

亞洲人的牙齒較小顆，琺瑯質厚度只有西方人的六至七成，卻普遍嗜吃酸性食物，牙醫師葉昭孝指出，｢酸｣與｢硬｣是琺瑯質的兩大天敵，長期下來容易使牙齒受損脆弱，甚至發生牙裂而不自知，尤其這類患者在過年後特別常見，多因牙齒崩裂而求診。此外，「糖」也是破壞琺瑯質的間接殺手，食物中的糖一旦附著於牙齒表面，細菌會迅速吸收並繁殖，同時產生酸性物質侵蝕琺瑯質造成小孔，小孔逐漸變大，細菌持續向內挖呀挖，最終導致齟齒，也就是蛀牙。

尤其隨著年齡增長，不只身體機能逐漸老化，牙齒也會變脆弱，「中年後容易因為牙齦萎縮、牙齒磨耗、牙周病與蛀牙等常見問題，導致咬合異常、牙齒敏感，甚至牙齒鬆動」，除了影響咀嚼功能和自信笑容，像是嚴重牙周病更可能引發心血管疾病、糖尿病甚至失智症等風險，牙醫師葉昭孝特別提醒，熟齡族群更需重視牙齒保健，50後設法留住牙齒好狀態，養成正確的刷牙習慣，並使用能修復與保護琺瑯質的口腔護理產品，積極預防，減緩牙齒老化，維持良好的口腔健康，才能享受高品質的生活。

▲別讓牙痛掃了假期興致，正確的口腔清潔與定期接受口腔檢查很重要。（圖／品牌提供）

別等到牙痛才後悔莫及，尤其過年期間休診求助無門，令人十分焦慮。要維持口腔健康，正確的口腔清潔至關重要，應養成飯後及睡前仔細刷牙，使用牙線清潔牙縫的習慣，以及定期接受口腔檢查，及早發現和治療潛在的牙齒問題。此外，牙醫師葉昭孝提醒，守護牙齒應從第一道防線「琺瑯質」做起，並提供5點建議：

1. 盡量少吃過於堅硬的食物，善用工具，避免磨損牙齒

2. 經常提醒自己放鬆，避免牙關緊咬

3. 少喝糖分或酸性飲料，若吃了酸性食物要趕快漱口

4. 刷牙要輕刷，並選擇軟毛牙刷

5. 建議使用含有BioHAP成分的牙膏，幫助修復琺瑯質(註)

為什麼要保護琺瑯質？牙醫師葉昭孝解釋，牙齒最外層的牙冠負責咬合食物，而包覆著牙冠的琺瑯質，是人體最堅硬的物質，它如同堅固的防護層，主要功能是保護牙齒內神經組織免受外力損傷，然而，隨著年齡增長、飲食及不良生活習慣，例如常喝含糖飲料、吃太酸的東西、壓力大磨牙，或是胃酸逆流、刷牙方式不當等，都會加速琺瑯質的磨損，使其變得脆弱、敏感及易損，甚至嚴重造成牙齒崩裂。更重要的是，琺瑯質一旦受損、破壞或蛀掉，就無法自然再生。

▲牙醫師葉昭孝指出，守護牙齒應從第一道防線「琺瑯質」做起。（圖／品牌提供）

「可以把琺瑯質想成一副披戴在牙齒身上的盔甲，用來對抗外冷熱酸甜刺激、咬碎食物」，葉昭孝進一步提出以下3點觀察，作為留意琺瑯質流失的警訊：

1、牙齒變得容易敏感：一吃到冷熱或酸性食物，牙齒就會產生劇烈、尖銳的疼痛，甚至持續好幾分鐘才慢慢舒緩，這表示琺瑯質已磨損，暴露了牙齒的血管和神經。

2、牙齒變短變小：發現牙齒形狀不再像年輕時那般飽滿圓潤、有稜有角，很可能就是琺瑯質流失所致，不知不覺中被歲月磨損的結果。

3、牙齒顏色改變：牙齒變黃不只是吃太多染色食物或年齡造成，琺瑯質磨損也是原因之一。正常的琺瑯質是半透明的，當它逐漸變薄，內層米黃色的牙本質（象牙質）就會暴露出來，使牙齒呈現灰透或泛黃的色澤。

由於琺瑯質流失後不可逆，無法自行修復，因此要趁早強化、減少損耗，調整飲食、作息和養成正確刷牙習慣，同時選擇合適的牙膏輔助。只是市售牙膏選擇多，各有其主打成分，牙醫師葉昭孝建議挑選含有仿天然琺瑯質微粒BioHAP最佳，它是一種多功效的活性成分，超過200項研究驗證，對於保護及修復琺瑯質有顯著效果，而且成分無毒，刷牙後只需吐出泡沫，無需漱口，讓BioHAP持續作用於牙齒表面，形成保護層，使牙齒更加強健、平滑。

▲市售牙膏選擇多，葉昭孝推薦挑選含有BioHAP仿天然琺瑯質微粒成分最佳。（圖／品牌提供）

來自德國的Bioniq®貝歐尼 修復牙膏，專為修復及保護牙齒設計，含有20%仿天然琺瑯質微粒(BioHAP)，實驗證實兩週能有效填補琺瑯質的微小損傷，還能在牙齒表面形成一層保護層，對抗外來刺激及細菌侵襲。針對常見的口腔困擾，Bioniq®貝歐尼 包含: 修復牙膏及修復＋護齦牙膏 兩款牙膏，後者額外添加乳鐵蛋白與玻尿酸，幫助減少牙齦流血、保持牙齦濕潤。

▲全新推出的Bioniq®貝歐尼 修復＋專效抗敏牙膏。（圖／品牌提供）

此外，新上市的修復＋專效抗敏牙膏更適合敏感性牙齒，含有舒緩成分Bisabolol，可快速緩解冷熱酸甜的刺激感，讓牙齒重新恢復健康與舒適。葉昭孝醫師特別分享：「長期使用Bioniq®貝歐尼 修復牙膏後，我感受到牙齒表面的明顯改善，變得更加平滑且不易積聚牙菌斑。在日常護理中，應注重正確刷牙方式並選擇合適產品，讓牙齒在年節美食中依然健康無虞。」

而即使是專業牙醫師，過去也飽受牙齒問題困擾，葉昭孝就分享他曾因為刷牙太用力、求學階段牙關緊咬等習慣，導致琺瑯質受損，不過在使用Bioniq®貝歐尼 修復牙膏近一年後，感受到牙齒表面明顯的改變，變得平滑許多，感覺有一層薄薄的膜；對於敏感性牙齒，他建議將Bioniq®貝歐尼 牙膏直接塗抹於牙齒表面，每次停留5～10分鐘，持續1～2週，能達到舒緩效果。呵護牙齒從現在開始，在人生每個階段才能細細品味美味佳餚，享受美食無後顧之憂，與家人朋友分享歡樂時刻及美好生活。

註：配合正確刷牙習慣，每天刷牙兩次，促進琺瑯質的細微小孔再礦化; BDJ Open 5, 18 (2019). https://doi.org/10.1038/s41405-019-0026-8

Bioniq®貝歐尼 於網路通路販售中，現在在屈臣氏和家樂福也可以買得到喔！

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