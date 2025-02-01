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過年重感冒激增！開診醫師也中招「比病人還慘」　示警2族群注意

▲▼過年一堆人生病，醫師分享初四開診時自己也重感冒，還看一堆重感冒的病人。（圖／胸腔外科醫師李佳穎授權提供）

▲醫師分享初四開診時自己重感冒抱病看診。（圖／胸腔外科醫師李佳穎授權提供）

記者洪巧藍／台北報導

春節連假長達9天，正逢流感等呼吸道疾病好發時期，不少人都在生病之中渡過，等待醫院診所恢復看診。胸腔外科醫師李佳穎今（1）日分享，大年初四開診就是「重感冒的醫師看一堆重感冒的病人」，原來他也因感染A型流感，咳嗽發燒症狀甚至比患者還嚴重。提醒慢性疾病者與長者，若有症狀超過2天沒改善，或有呼吸不順、高燒不退時，要適度就醫。

秀傳醫院首席醫療副院長、胸腔外科醫師李佳穎今日在臉書發文分享大年初四開診情況，「重感冒的醫師看一堆重感冒的病人...病人咳，醫師也咳，病人燒，醫師比你更燒。」原來他過年期間被小孩傳染A型流感。

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李佳穎接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，自己今天門診也是看了40多人，大概有半數以上都和他一樣是流感症狀。他說，近期A流個案增多，又因為年假期間民眾往來而大量傳播，造成不少人都重感冒。

根據疾管署監測資料，近期社區呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A型H1N1為主。光是過年之前，單周類流感就診就高達14.1萬人次，創下近十個流感季同期最高。

疾管署監測也顯示，「流感併發重症」個案呈現上升趨勢，年前單周新增64例流感重症，另有6例死亡，死亡個案最年輕僅30多歲。疾管署副署長曾淑慧日前指出，急診類流感就診人次於農曆春節期間達高峰，春節後類流感門急診單周恐上看15萬人次。

接下來醫療院所陸續恢復看診，李佳穎特別提醒，有慢性疾病者或年紀超過70歲的長者，有相關症狀超過2天沒改善或有呼吸不順、高燒不退的症狀，需適度就醫。

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