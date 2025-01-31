人在2年齡遇「斷崖式衰老」！6習慣要養成　醫給忠告

▲人生有2個階段「斷崖式衰老」，你快要遇到了嗎？（示意圖／免費圖庫pexels）

文／早安健康編輯部

史丹佛大學老化研究證實人生會有2個階段斷崖式衰老。新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出，雖然40歲的年齡層開始出現衰老跡象，其實衰老的遠因從25歲前就開始，到了40歲開始出現相關疾病，再經過15至20年，到了60多歲時，則因為慢性病出現了併發症，期間也包括在50歲左右經過的更年期，它又會再度影響健康。

柳朋馳認為，年輕人步入職場後，因為高壓環境、不正常作息與不當飲食習慣，到了40歲過後就會開始出現相關慢性疾病的臨床表現。整體而言，腎功能、骨質大概在35歲達巔峰，隨後慢慢衰退，每年以幾個百分比速度下降。

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▲在40～60歲過程中，因暴露在各種風險因子下，導致日後罹癌風險增加。（示意圖／達志）

負面因素累積，60歲開始顯現

60～65歲出現斷崖式衰老，因這一族群已步入老年，此時會出現慢性病的併發症、荷爾蒙的影響，以及免疫系統的下降。不管是癌症發生率、或因年紀大造成的肌少症或骨鬆症，以及腦、心血管疾病也會在此時表現出來。

另一個造成中老年斷崖衰退的原因，則與許多癌症有關。他說，從40多歲到60歲的過程中，其實也是暴露在癌症相關風險因子中，無論是慢性感染、抵抗力下降，再加上外在環境的放射線或化學物質，以及環境荷爾蒙的影響，日積月累下，增加人們在60歲過後出現癌症的風險。

抗老好習慣1：40歲前超前部署

「預防40多歲斷崖式衰老，就要超前部署。」柳朋馳醫師指出，從20多歲起就不能揮霍健康。通常20、30歲身體處於巔峰，對健康的關注度不高，迫於工作壓力，身心都會受到影響。建議要盡量讓自己減少曝露在菸酒的習慣中；此時荷爾蒙足夠，盡量配合多運動，儲存骨本與肌肉量；飲食上盡量減少代謝性疾病的風險，如此可以減少在第一階斷崖式衰老的嚴重性。

根據哈佛大學的研究，過度的心理壓力會導致血壓升高、心跳加速，並且增加心臟病發作和中風的機會。情緒波動會導致血管收縮，進一步損害心血管系統。此外，情緒壓力也會影響代謝系統，進而提高糖尿病的風險。壓力會導致胰島素敏感度下降，並促進脂肪積聚，尤其是在腹部，增加肥胖和代謝疾病的風險。

抗老好習慣2：40至60歲注意疾病發病因子

預防快速衰老要從疾病角度推估它可能的機轉，進而避免它的發生。例如，擔心停經後發生骨質流失或體力下降，柳朋馳醫師直言並非補充男性荷爾蒙或雌激素，而是從運動與飲食著手，補充天然荷爾蒙、維生素D、鈣等，讓肌耐力、骨密度盡量能在60過後維持住，避免它們快速下降。

若是要降低癌症風險或免疫力下降，就要從年輕時期開始盡量避免曝露在相關風險裡，而年紀大了，作息正常、飲食均衡，以及規律的睡眠，柳朋馳醫師說，畢竟免疫系統問題無法很快發現，建議有疫苗就打，避免每次感染導致身體免疫力下降。

抗老好習慣3：維持肌肉量為原則， 調整飲食比例

咖啡因本身並不會讓人變老，可能因人體代謝速率變慢，影響睡眠，而睡眠不好已知與很多疾病有關，也會影響自律神經。

至於40歲後到60歲時，因為肌肉量變少，也會影響胰島素抗性變高，若碳水化合物增加，因血糖無法立即被利用，罹患糖尿病的風險增高，而且多餘的熱量就變成脂肪，導致肥胖，衍生相關代謝疾病。

他認為，調整飲食、搭配脂肪與碳水化合物的攝取量很重要，「當原本的代謝下降時只能主動性維持肌肉量。」

▲抗老好習慣包括「不要練酒量」，恐毒害細胞。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

抗老好習慣4：不要練酒量，不過是延長危害身體時間

或許有人認為，喝酒可以訓練。但柳朋馳醫師並不鼓勵。酒精代謝與肝臟中的乙醛去氫酶有關，例如以前喝一杯就會醉，因為每天訓練喝一小口，經過一段長時間後，現在已能一杯而不醉，酒精代謝速率看似變好，但其實在訓練過程便要冒一個風險，讓自己曝露在造成健康危害的物質中。

他進一步解釋，例如原本喝100c.c.酒精要3個小時才能代謝80%，經過長年的訓練後，只要2個小時便能代謝（不會醉），其實仍有20%的物質留在體內，持續毒害細胞，「最怕的就是，這些人以代謝速率變快為由，認為可以喝更多！」

抗老好習慣5：60歲後務必接種疫苗

臨床上發現，癌症常在60歲以後被發現；雖然不見得年紀大的人免疫系統一定都不好，但「與年輕人相比，大部分的老人免疫系統一定衰退」，現在每當要打疫苗時，總是把60歲以上的人列在第一線施打，就是因為這個道理。

抗老好習慣6：主動關心自己身體變化，再忙都要應對

「但老化速率比別人快，就得找原因！」柳朋馳醫師說，例如從抽血、臨床身體的表現能力或是個人主述等去推論，趕快找原因、阻擋老化下降的斜率。臨床最常見的就是民眾表示最近感覺比較無力、容易疲倦，便要懷疑是否缺乏某種營養素，尤其是40、50歲的男女，就會懷疑是否更年期，常見的是補充荷爾蒙、留意飲食、不要過度操勞、作息正常等三個月後再看是否有改善。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：人生40、60「斷崖衰老」抗老6對策超前部署，別讓毒素積出一堆癌