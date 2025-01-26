營養師驚揭「6健康食物」加了一堆糖！吃錯害血糖狂飆

▲早餐穀片加了很多糖，可選無糖或低糖品項。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

糖對人體的危害已被不少研究所證實，可能造成血管硬化、腎臟病、糖尿病等。為了避開糖分，有越來越多注重養生的民眾會選購「主打健康」的商品，營養師張珮蓁提醒，有6款食品「隱藏高糖分」一不小心就踩雷，包括早餐穀片、果汁、能量棒、希臘式優格、果乾及燕麥奶，長期攝取恐影響血糖控制、增加肥胖風險。

營養師張珮蓁在粉專《Patty營養師 陪你一起吃》點名你以為健康，其實「糖量已超標」的6種食品，建議養成查看營養標示的習慣，才能真正吃得健康：

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1.早餐穀片：很多穀片為了增加風味，會額外添加糖分，建議選擇無糖或低糖，並搭配蛋白質以穩定血糖。

2.果汁：雖然由水果製成，但去除膳食纖維，導致糖分快速吸收，容易引起血糖波動，建議要吃水果還是以整顆果皮果肉一同食用為主。

3.能量棒：雖然含有蛋白質與纖維，但部分產品為了口感添加過多糖分；另外，因為要快速補充能量，因此碳水化合物不可能少，購買時需仔細查看營養標示。

4.希臘式優格：調味優格往往含有額外糖分。希臘「式」優格在加工程序會加入增稠劑或是鮮奶油，打造像希臘優格濃郁綿密的口感。建議注意成分表，是否有添加鮮奶油、刺槐豆膠、果膠等增稠劑的成分。

5.果乾：製作過程可能額外添加糖，且水分減少後糖分濃縮，不小心就會吃過量，建議裝在碗裡吃，可以更有意識的注意份量。

6.燕麥奶：植物奶可能額外添加糖以提升口感。另外，燕麥奶其實是碳水化合物，一杯燕麥奶的碳水化合物含量可能高達半碗白飯。