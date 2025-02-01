別試！過年變胖「一堆減肥法」都錯的　營養師：體重快速反彈

▲使用錯誤的減肥方法，恐讓體重不減反升做白工。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

農曆春節期間大魚大肉、飲料零食吃不停，加上與親友相聚喝酒、久坐打牌，過了一個年，身材有如吹氣球般增胖不少，接近開工日才驚覺自己該減肥了嗎？營養師徐若沂直言，減重方式百百種，事實上很多方法都是不對的，既痛苦又容易讓體重反彈回升。她列出「6種NG減重法」，要大家別再做白工了。

營養師徐若沂在粉專《營養酪梨｜營養師》分享6種錯誤減重法。過年期間長肉肉的你，別輕易嘗試：

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1.節食減肥

一開始體重一定會下降，但那是假象！因為你減掉的是水分和肌肉，脂肪卻還好好的黏在你身上。

2.不吃澱粉

醣類為身體最主要的能量來源，如果長期不吃澱粉，基礎代謝率會明顯降低，減重就會停滯不前，還有可能因為多吃一點食物，體重就快速反彈。

3.只運動不飲控

減重7分靠的是飲食，當然有運動非常好，但是單純運動所消耗的熱量根本遠遠不及每天所吃的大餐，沒有熱量赤字，體重就下不來。

4.口渴才喝水

當你感覺口渴時，其實身體早就缺水了！新陳代謝速率就會被影響，所以每天都要「有意識」的補充水分。

5.水果當正餐

減重最怕血糖波動大、胰島素阻抗的問題，所以千萬別用水果取代正餐，還可能造成三酸甘油酯異常。

6.不在乎睡眠

睡眠在減重時期太重要，它影響整個內分泌的運作，若能顧好睡眠品質，可以讓剷肉路上事半功倍。

▲211餐盤中的蔬菜、蛋白質與澱粉比例配置。（圖／公關提供）

怎麼吃才會瘦？在8個月內狂剷22公斤肉肉的初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航曾指出，不論是正在減重或想改善、維持健康的族群，都應該把「211餐盤」的飲食原則落實於每一餐，其中佔最大比例的是蔬菜，熱量低又能帶來強烈飽足感，更包含纖維素、微量元素等有益健康之營養素。

此外，還必須具備至少1/4的蛋白質，可刺激腸道荷爾蒙-PYY，更易達到飽足感，同時蛋白質也能刺激升糖素，達到食物產熱效應、越吃越瘦。最後則是原型碳水化合物的攝取，大量的胰島素分泌是促成肥胖的因素之一，避開精緻澱粉、控制澱粉攝取量，讓胰島素分泌回歸適當狀態，對於減重也非常重要。

魏士航補充，任何天然新鮮的蛋白質類食物，都含有好油脂，雖然211餐盤中並未特別強調油脂攝取，但事實上它已包含在魚、肉、蛋甚至豆類中。此外，也不需要刻意選擇低脂的蛋白質，「其實肉類食物若不含油脂，既不美味也不代表真的健康。」若需添加油脂，則可挑選橄欖油、苦茶油等好油，作為烹調或拌生菜的選擇。