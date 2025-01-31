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月經來就拉肚子？醫急喊：是警訊　1急症「腸子都穿破了」

便秘,上廁所,肚子痛,拉屎,大便（圖／達志／示意圖）

▲不少女生月經一來就拉肚子，醫師透露與4種原因有關，恐是宿命。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

不少女生每次月經來都難逃經痛、頭痛、腹脹的宿命，若再加上狂拉肚子，讓人身心俱疲。婦產科醫師鄭丞傑分析4原因造成「屎意滾滾來」，包括前列腺素分泌、黃體素變化、本身體質寒，以及子宮內膜異位症。婦產科醫師劉偉民提醒，子宮內膜異位症最嚴重會把「腸子都穿破」，提醒每到經期就腹脹、腹瀉者要提高警覺。

婦產科醫師鄭丞傑在健康多1點影片中衛教「為什麼月經來容易拉肚子？」或「本來便秘者容易在生理期變軟便？」的4大原因。首先，他說明，月經來潮時，子宮內膜會分泌大量的前列腺素，目的在於讓子宮血管收縮，以避免子宮持續流血。不過，前列腺素同樣也會作用於腸道，促進腸子收縮、刺激腸子蠕動，進而容易拉肚子。

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鄭丞傑接著說，排卵後體內黃體素增多，會使腸子處於較穩定的狀態；然而當月經報到時，黃體素下降、又加上前列腺素上升影響，腸子的活動增加、動得比較厲害，自然也比較容易拉肚子。

肚子痛,胃痛,腸胃炎,腹痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒，若每到經期就腹脹、腹瀉，要小心是子宮內膜異位症。（示意圖／記者李佳蓉攝）

鄭丞傑表示，中醫則認為，氣血較不足的「寒性體質」者，尤其是手腳容易冰冷的人，比較容易在生理期時拉肚子，「這是中醫的看法」。

最後，是醫界最在意的「子宮內膜異位症」。鄭丞傑指出，子宮內膜若發生於卵巢，會形成巧克力囊腫；若長在子宮肌肉層，即形成子宮肌腺症。若不在卵巢及子宮肌肉層，則以腹膜最常見，而腹膜上最底部就是直腸表面，因此容易產生腹瀉症狀。他也提醒女性們，若月經報到就拉肚子，且狀況越來越嚴重，務必盡快就醫檢查。

婦產科醫師劉偉民曾在YouTube頻道劉教授婦產科解釋，當子宮內膜異位時，會與腸子黏在一起，到了月經期間要排氣時，卻因腫脹沾黏而不順，氣因而往上脹，就會引發腹脹。甚至有些人月經一來就軟便，平時就便秘者可能認為如此一來「上廁所反而方便」，更嚴重的則會拉肚子，這些都要小心。

劉偉民接著說，子宮內膜異位症最嚴重會把腸子都穿破，「把直腸壁整個吃穿」，有患者每次月經來就血便，選擇看腸胃科，但實際上是婦科問題所引起，大部分的患者都患有子宮內膜異位症或子宮肌腺症。因此他提醒，每到月經期間就出現脹氣、軟便或腹瀉等腸胃道症狀，「這是很好的警訊」一定要先至婦產科就診，千萬別大意。

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