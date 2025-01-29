過年「3大常見零食」藏陷阱！恐害孩子發胖　醫：多2公斤就要注意

▲「初日診所」王律婷醫師特別整理出3大類常見的過年零食，因為隱藏高熱量、高糖、高鹽和高脂肪的健康風險，提醒家長要格外注意。（圖／初日診所提供）

記者洪巧藍／台北報導

小朋友在年節期間經常被餵食零食點心，大人們還經常會講，「沒關係，吃一點還好啦！」不過醫師指出，年節零食多數隱藏高熱量、高糖、高鹽和高脂肪的健康風險，若不加以控制，可能成為孩子成長過程中的健康與體重管理絆腳石。醫師解析3大類常見的過年零食與風險，幫家長避雷，也提醒若連假過後家中孩子體重增加超過2公斤應多加注意。

初日診所減重專科暨小兒內分泌科醫師王律婷表示，春節期間享受零食無可厚非，但過量的「糖」攝取對體重和身高都有所影響，春節常見的3大零食，其實各自有其風險，家長給小朋友吃的時候一定要多注意。

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1. 魷魚片、肉乾

這類超加工製品通常添加大量鹽分及甜味劑以增添風味。攝取過多的鹽分可能導致高血壓，並增加心血管疾病風險。《美國醫學會兒科期刊》的一篇針對英國兒童的縱向研究指出，在7歲至24歲的觀察期間，日常飲食中攝取最多比例超加工食品的兒童，其身體質量指數（BMI）、脂肪質量指數、體重和腰圍的增長幅度顯著高於其他兒童。

2. 核桃糕、生仁糖、寸棗、麻荖

這些傳統甜點的主要成分為糖和油脂，食用過多容易造成脂肪堆積，並增加高血脂的風險。由美國心臟協會在2017年發表的兒童研究也提到，添加糖攝取過量會提高過重兒童的空腹血糖與胰島素阻抗，影響日後血糖調控。建議兒童每日添加糖攝取量不超過25克，2歲以下兒童更應該避免任何添加糖。

3. 瓜子、花生糖

瓜子和花生雖富含不飽和脂肪酸，但因體積小，容易在無意間吃過量。建議每日堅果類攝取量不超過30克，約一個掌心的大小，並優先選擇原味（無調味）產品為佳。

王律婷建議，家長在購買零食時可選擇「三好」低鹽、低糖、低脂產品，例如無糖優格搭配水果、原味（無調味）海苔，或是超商常見的小包裝無糖堅果。

此外，王律婷提醒，春節連假9天後，若發現小朋友體重增長超過2公斤，則建議儘早帶孩子到門診檢查，了解是否有潛在健康風險。對於患有糖尿病的兒童，更應該堅持低糖原則，並定時測量血糖，觀察血糖波動。血糖藥物或胰島素的使用也須按時進行，避免因血糖失控導致酮酸中毒等嚴重後果。