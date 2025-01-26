打造無負擔健康年菜　天成醫院營養師推薦優選「3少1多」

▲楊梅天成醫院健康年菜「三少一多」，以少油炸、少糖、少鹽、多纖維，來挑選製作健康年菜為原則。（圖／天成醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

金蛇年農曆新年腳步將屆，豐盛年菜與零食成為家家戶戶迎接新年必備重頭戲，但傳統年菜多以高油、高鹽、高糖為主，不僅容易增加健康負擔，更對慢性病患者造成身體負擔等影響。為讓大家能健康享受年節美味，天成醫院營養師陳美玉建議以「三少一多」原則，即少油炸、少糖、少鹽、多纖維，來挑選與製作健康年菜，讓全家人在春節期間吃得安心又健康。

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▲楊梅天成醫院營養師陳美玉推薦健康年菜，非常適合全家人一起享用。（圖／天成醫院提供）

每年春節豐盛年菜，要如何吃得健康，天成醫院營養師陳美玉建議多使用天然食材與當季蔬菜，避免使用含有防腐劑、添加劑的加工食品。在烹調時可使用天然香料如薑、蒜、洋蔥等取代人工調味料，不僅能提升風味，也能有效減少鹽分攝取。

不少傳統年菜常以油炸、紅燒為主，導致油脂攝取過多。營養師陳美玉建議，可採用蒸、煮、燉、烤等烹調方式，既能保留食材原味，還能減少烹調用油。例如，以清蒸魚取代紅燒魚，不僅清爽健康，還能突顯魚肉自然鮮甜好滋味。

▲楊梅天成醫院營養師團隊推薦健康年菜以「三少一多」為原則，為家人挑選製作健康年菜。（圖／天成醫院提供）

此外，蔬菜是健康年菜的重要元素之一，不僅熱量低還富含維生素、礦物質與纖維。年菜中加入各式彩色蔬菜，例如紅蘿蔔、青花菜、甜椒等，不僅讓菜餚更有視覺吸引力，還能提升飲食的均衡性。

▲楊梅天成醫院營養師陳美玉推薦健康年菜高聲排骨就是電鍋代替傳統油炸製作的年菜。（圖／天成醫院提供）

陳美玉推薦一道健康又寓意吉祥的年菜－高昇排骨。這道料理以電鍋代替傳統油炸方式，減少烹調油量，並以天然調味取代過多糖鹽，既低脂又美味，象徵新年步步高升，其高昇排骨製作方式如下：

一、材料：

排骨600g、米酒1大匙、砂糖2大匙、烏醋3大匙、醬油4大匙、水5大匙、

薑片、蒜頭、蔥段。

二、作法：

1.排骨洗淨後，川燙過後連同薑、蒜頭、蔥段一起放入電鍋內鍋。

2.加進調味料拌勻，醃30分鐘。

3.電鍋外鍋加入2杯水，按下開關跳起後悶10分鐘即可。

陳美玉提醒，健康飲食可從選擇與烹調方式開始，今年過年可以考慮為家人準備一道無負擔的健康年菜，共同迎接幸福又健康的金蛇年。