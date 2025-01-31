過年吃飽就睡「胃食道逆流」上身！醫揭常見NG習慣　肥胖也中

▲年節前後聚餐多，醫師提醒，吃完倒頭就睡恐怕會有胃食道逆流困擾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

農曆新年、春酒旺季後，腸胃科門診量總是會比年前增加。醫師指出，經常見到患者因為年節期間飲食較無節制，熬夜吃宵夜，加上一場又一場聚餐，又經常吃飽後倒頭就睡，最後因為發生胃食道逆流的困擾而來就醫，提醒民眾多加注意。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，食道與胃交接處的「括約肌」可避免胃內容物回流食道，但括約肌偶爾會關閉不緊密，使胃內容物逆流回食道，當此逆流造成令人困擾的症狀或使食道黏膜發炎受傷時，即為胃食道逆流疾病。

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康本初指出，胃食道逆流典型的症狀包含火燒心、嘔酸、喉嚨痛、胸口痛、喉頭異物感、吞嚥不適、 慢性咳嗽等。如果長期不理會或是控制不佳，胃酸經常逆流刺激食道，可能提高罹患食道癌風險。

康本初提到，胃食道逆流好發於肥胖、抽菸習慣、嗜喝咖啡、習慣快速進食、三餐不正常者，另外，有相關病史或是經常吃宵夜接著就寢者也較易發生。肥胖過重會造成腹壓增加，是造成胃食道逆流重要的因素；而進食後，胃酸分泌增加，平躺時胃內容物可能逆流回食道，引起胃食道逆流。

而年節期間通常飲食較無節制，熬夜吃宵夜，加上年後一場又一場的春酒，對腸胃都會造成影響，加上吃飽後倒頭就睡，是最常見引起胃食道逆流的狀況。

在治療方面，康本初說，可用藥物緩解症狀，同時調整生活習慣及飲食習慣。過重者減輕體重，戒菸戒酒，不要一吃飽就睡，睡前2-3小時應儘量避免吃東西，睡覺時床頭枕頭墊高，避免穿緊身衣物。

康本初也提醒，在飲食部分，應少吃酸性食物如柑橘類水果、番茄、洋蔥、碳酸飲料、辛辣食物等，另易引發胃食道逆流的食物也要當心，像是油膩或油炸食物、含咖啡因飲料、巧克力、含薄荷食物，也要注意三餐不要吃太飽。