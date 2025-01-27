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不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

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年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲過年有些食物存在高熱量、高膽固醇地雷，民眾應節制食用。（示意圖／資料照）

圖、文／潮健康／張語希營養師

年節「最胖伴手禮」有哪些？有高血脂問題這些食物要少吃

適逢過年，圍爐時餐桌上免不了會有幾道口味較重的年菜。不過，特定的年菜膽固醇確實較高，有三高的民眾要特別留意攝取量！年菜中高膽固醇的食物包括烤鴨、鹹蛋黃、鵝肝、蝦米等，建議控制食用量以維持血脂健康。至於烏魚子的部分，每餐控制在2片以內是比較好的食用量。

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另外，逢年過節帶個伴手禮或禮盒回家，也要注意有「熱量爆棚」的風險。以民眾經常選擇的伴手禮種類來說，例如干貝醬或鵝肝醬、鹹蛋黃酥、豬肉乾等熱量都較高，建議選購的當下留意產品的營養成分，避免攝取過多高膽固醇的食物。有慢性病、高膽固醇、肥胖或糖尿病者更要節制食用。

▲年節最胖伴手禮出爐：這4種膽固醇最高！ 烏魚子別吃超過X片。（圖／潮健康授權提供）

過年要注意血脂正在默默飆高！營養師呼籲：這4件事要做到

針對膽固醇過高的族群而言，建議在年節期間要注意飲食控制或是用藥問題！首先一定要採取飲食控制，也就是限制攝取「高膽固醇食物」，如動物內臟、高脂肪肉類、奶油糕點等，並選擇低脂肪、高纖維的食物如蔬菜、水果、全穀類等，就算大魚大肉，也盡量以「原型食物」為主。

再者，適度的運動可以幫助控制體內的膽固醇水平，若較不方便從事激烈運動者，可以從騎自行車、散步、慢跑開始做起。第三，注意食用油脂來源，建議以選擇健康油脂如橄欖油、亞麻籽油等為優先，避免使用過多的食用油和加工油。

最後要提醒慢性病或高血脂患者，不僅要定期進行血脂檢查，隨時關注膽固醇水平的變化，並根據醫生的建議適當用藥，才能即時調整治療方案。另外，提醒患者切勿自行停藥，在過年期間如有任何不適狀況，必須及早就醫釐清病情，避免症狀惡化影響身體健康。

▲年節最胖伴手禮出爐：這4種膽固醇最高！ 烏魚子別吃超過X片。（圖／潮健康授權提供）

▲年節最胖伴手禮出爐：這4種膽固醇最高！ 烏魚子別吃超過X片。（圖／潮健康授權提供）

本文經授權轉自：潮健康年節最胖伴手禮出爐：這4種膽固醇最高！ 烏魚子別吃超過X片

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