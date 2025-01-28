「4大經典年菜」別重複加熱！醫示警：恐吃下細菌腸胃炎上身

▲醫師提醒，佛跳牆要趁新鮮吃，別反覆加熱食用。（圖／記者黃士原攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

除夕夜家家戶戶都會準備一整桌豐盛的菜，但有些菜可別重複加熱！醫師提醒，除夕夜常見的4大年菜像是「佛跳牆、蒜蓉蒸蝦、長年菜、海鮮羹」，若真的吃不完，要在溫度60℃以下趕快拿去冰，吃不完最多復熱一回，以免菜餚滋生細菌，讓腸胃不堪負荷。

家醫科醫師許芷瑜表示，很多人年菜吃不完打包後就塞進冰箱，隔天餓了再加熱吃，聽起來似乎沒什麼大問題，但還是要注意，食物保存不妥或反覆加熱的過程，可能會對健康帶來危害。

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許芷瑜進一步指出，過年後醫療院所常因腸胃問題大爆滿，以前曾遇過病患主訴腸胃不適，一天內腹瀉十幾次、伴隨嘔吐和發燒，經過詳細問診後，推測可能是過年期間吃了保存不當的年菜導致，聚餐過後剩下的年菜被反覆加熱、放冷再冰的過程中，容易滋生細菌，讓腸胃不堪負荷，導致不適。

針對過年地雷年菜，許芷瑜也特別點出除夕夜常見的4道年菜，若真的有剩，要在溫度60℃以下，就趕快拿去冰，因為溫度在20℃至50℃間，細菌滋生速度最快，隔天要復熱時則取出要吃的部分就好，不要全部復熱。

但要特別注意，加熱時的中心溫度須達70℃以上，因為有時候外面燙不見得內部溫度夠，所以在加熱過程中可以稍微翻攪一下，並且最多復熱一回、再吃不完就考慮回收廚餘。

1.佛跳牆

通常使用鮑魚、花膠、海參等珍貴食材，但是像是佛跳牆、雞湯、火鍋等暖呼呼的湯品在經過反覆加熱後，湯中會累積高濃度的普林，攝取過多高普林食物，可能導致血中的尿酸濃度升高，增加痛風的風險。另一方面，像是佛跳牆這類經過長時間炖煮的湯品，食用後若沒有妥善冷藏或是反覆加熱，也可能讓湯底滋生細菌，對腸胃造成危害，甚至可能引發食物中毒。

2.蒜蓉蒸蝦

這道年菜簡單又大氣，是很好的蛋白質來源，但像蝦子這類蛋白質含量高的食物，未妥善保存的情況下容易變質，吃下肚也可能導致腹瀉，增加腸胃不適的風險。

3.長年菜

台灣年菜中常見的長年菜有兩種，一種是芥菜，另一種是帶根菠菜。葉菜類的維生素和纖維質對腸道健康有益，但反覆加熱後不但維生素會流失，特別是對腸胃較弱的人來說，容易引發脹氣、腹瀉或腸胃炎等不適。

4.海鮮羹

這道菜也是經典年菜，羹中常見的蟹肉、肉絲、蝦仁等高蛋白質食材，重複高溫加熱不但蛋白質變性，影響原有的滑嫩口感，更可能使營養價值下降。若加熱不足，湯羹可能停留在適合微生物繁殖的溫度區間（20℃至50℃），導致細菌存活並繼續繁殖，增加食物中毒的風險。