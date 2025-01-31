「這4道年菜」別再加熱吃！　營養師：傷肝腎

▲過年整桌年菜吃不完，只能不斷反覆加熱？（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

每逢過年，婆婆媽媽們用心準備的滿桌年菜，都得從除夕一路吃到開工日嗎？Cofit營養師張宜婷點名「4道年菜」千萬別再加熱吃了！包括海鮮類、葉菜類、半熟食物及澱粉類，此舉恐讓全家人不自覺地陷入食安隱憂。她提醒，料理前應評估份量以減少後續重複加熱；若非得加熱隔夜菜，吃多少熱多少，並以加熱一次為限，煮好的料理應盡快冰存。

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▲一張圖看懂哪些年菜是加熱地雷。（圖／Cofit提供）

營養師張宜婷指出，海鮮類年菜營養價值高，同時也容易滋生細菌、不易保存，最好當餐吃完、別再加熱。尤其含有魚、蝦、蟹等食材，存放超過8小時容易產生蛋白質降解物，吃下肚有害肝腎功能。

再者則是葉菜類，張宜婷表示，許多葉菜類於種植中使用的氮磷鉀肥料，會轉成硝酸鹽存於植物中，細菌再將其轉為亞硝酸鹽。而隔餐8小時的蔬菜內亞硝酸鹽濃度大增，會與含胺食物混合為致癌物亞硝胺。不僅如此，富含水溶性維生素的蔬菜也較不耐煮，重複加熱恐加劇營養流失。

張宜婷接著說，溫泉蛋、舒肥雞肉等半熟的蛋白質類一次烹煮過多不易保存，再次加熱細菌也可能無法完全被消滅，容易發生細菌感染、引發急性腸胃炎。最後她也提醒，米飯、年糕在室溫放久了易影響口感，且放於室溫恐致細菌滋生，假如放超過8小時，盡量別再加熱食用。

張宜婷表示，於準備料理前可先評估進食份量，可減少過度浪費或後續重複加熱，健康安全較無虞；且吃飯時使用公筷母匙、避免口水沾染，後續使用密封袋、密封盒妥善分裝也很重要；若一定得加熱，要吃多少熱多少，加熱以一次為限，溫度至少要高於70°C、充分殺菌。她也提醒，室溫不適合長期存放食物，因此煮好的料理別等放涼再冰，應盡快冰存以減少後續食物中毒的風險。