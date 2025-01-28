春節流感達高峰！單周就醫恐破15萬人次　特別門診備戰

▲冬季呼吸道傳染病好發，社區中同時有多種呼吸道病原體流行。（示意圖／123RF）

記者洪巧藍／台北報導

冬季本就是呼吸道傳染病好發季節，而流感疫情又正在流行期！疾病管制署指出，依據往年監測，急診類流感就診人次於農曆春節期間達高峰；而依照先前疫情趨勢推估，春節後類流感門急診單周恐達15萬人次，提醒民眾於假期期間，應做好手部衛生、咳嗽禮節及留意健康情形，向親友拜年時儘量拱手不握手，生病多在家休息，以阻斷病毒傳播風險。

疾病管制署表示，近期類流感門急診就診人次為近十個流感季同期最高，流感併發重症病例數亦呈上升趨勢，合約實驗室監測顯示，社區呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A型H1N1為主；COVID-19疫情處低點，惟冬季為呼吸道傳染病好發季節。

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依據疾管署往年監測資料顯示，急診類流感就診人次於農曆春節期間將達高峰，於2020-2024年之除夕至初五春節期間急診類流感累積就診人次分別為39,749、10,236、8,278、18,761、30,592，並依往年經驗於大年初二就診人次為多。提醒民眾若自身或親友為65歲以上長者、具慢性病史等高危險群，應特別留意健康狀況，並請提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

疾管署說明，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病，共計157家醫院配合開設，規劃開設約1,230診次(1/29(初一)：393診次、1/30(初二)：406診次、1/31(初三)：431診次，高於往年開設診次。

疾管署指出，特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網【春節傳染病特別門診專區】及各衛生局網站供民眾查詢。請民眾如有症狀需就醫時，請優先選擇就近診所或醫院之門診，落實就醫分流，避免湧入急診，以保全急診量能並防止交叉感染。

疾管署提醒，符合流感及新冠疫苗接種資格之民眾，應儘速接種，以及時獲得保護力，民眾出遊、聚會時應落實拱手不握手並注意手部與呼吸道衛生，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，於室內聚會時注意通風，以降低疾病傳播風險。若自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等疾病高危險群，應特別留意健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應及早就醫。