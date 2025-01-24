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醫點名「9類人」最容易掉頭髮！小心太胖、生病了

▲▼掉髮,落髮,洗髮方式不當,禿頭,建髮,植髮,復髮,嚴重掉髮,壓力掉髮（圖／本報資料照）

▲掉頭髮原因很多，大多會自行恢復，若長時間如此應趁早求助皮膚科。（示意圖／本報資料照）

文／常春月刊

1、遺傳性雄性禿

雄性禿又稱遺傳性禿頭，是最常見掉髮原因，遺傳基因為雄性禿發生的重要原因之一。雄性禿的特徵毛髮生長週期會變短，休止期延長，而使毛囊漸漸萎縮導致掉髮，女性患者在更年期前由於有女性荷爾蒙的保護，通常只是頭頂毛髮變得較稀薄，不至於如男性般變成禿頭。透過藥物治療，抑制男性荷爾蒙的生成，以及刺激毛囊細胞生長，可以改善並延後掉髮時間。

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2、壓力過大

嘉義大林慈濟皮膚科林騰立醫師表示，情緒緊繃會使交感神經異常，產生壓力荷爾蒙，導致毛囊健康不佳；另外經常熬夜、睡眠不足、睡眠品質不佳的民眾，都容易出現毛囊老化的狀況，增加異常掉髮風險。

3、過胖及飲食不節

研究發現，過度肥胖、好吃甜食、油膩或刺激性食物，會使身體處於易發炎狀態，影響毛囊健康，導致落髮機會提高。

4、產後掉髮

生產後，因為體內雌激素快速下降，那些孕期該掉卻沒有掉的頭髮，在產後會進入休止期，因而會有突然大量落髮的狀況。這個時期每天的掉髮可能會到300根，而這樣的落髮大概會維持3～6個月，掉髮就會緩減；假使一直持續就應該看醫師。

5、藥物引起

經過化學治療、治療痛風的秋水仙素、或水銀中毒，都可能因藥物對毛囊產生直接損傷的結果，而引起掉髮，通常療程結束後便可恢復正常；另外使用口服A酸或是口服避孕藥，也有少部分人會有掉髮的現象。

6、疾病使然

自體免疫疾病的人，如紅斑性狼瘡、乾燥症也可能因為免疫系統攻擊身體器官而引起掉髮；另外女性也有可能因為內分泌失調、甲狀腺機能問題，或是身體缺鐵引起的缺鐵性貧血，而引起掉髮。這類族群應該先解決疾病問題。

7、頭皮感染

患有黴菌感染、頭癬等狀況，也會造成掉髮。

8、精神疾病

少部分如心理壓力引起的精神疾病，譬如壓力大的時候會拔自己的頭髮、眉毛或睫毛，稱為拔毛癖，常見學齡期的兒童或青少年，這時應該尋求精神科醫師找出原因，排解心理壓力。

9、過度減重

過度節食減重的人，特別是蛋白質或重要的微量元素缺乏，也可能出現大量掉髮的狀況。因此，減重的人應該要維持足夠的蛋白質及微量元素攝取。

林騰立提醒，導致異常掉髮的原因很多，尤其是女性患者，經常不是單一因素影響。雖然很多掉髮形式會自行恢復，但也有很多是需要皮膚科醫師協助診斷與治療；建議民眾，若有出現異常掉髮狀況，應趁早求助皮膚科。

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