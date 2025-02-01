塞車憋7小時！「爸尿不出、媽血尿發炎」雙送急診　醫曝恐怖後果

▲連假開車出遊要注意塞車、避免憋尿。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

吳先生趁連假帶全家到高雄享受假期，但因為出遊人太多塞了7小時才抵達，爸媽在車上憋尿一路終於可以上廁所時，爸爸竟然膀胱脹但尿不出來，媽媽卻是頻尿尿少還很痛，後來甚至有血尿問題，最後只好帶著兩老掛急診。爸爸因為攝護腺肥大最後放尿管導尿，媽媽因為膀胱尿道發炎接受抗生素治療，假期也因此泡湯。

國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛指出，生活中時常會遇到工作忙走不開，開車塞車、坐遊覽車等讓人不得已憋尿情況，平時似乎覺得沒什麼大不了的，然而憋尿太久或時常憋尿仍然會造成膀胱等泌尿系統的傷害，尤其衝擊年長者。

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蔡樹衛表示，當有尿意時強忍讓尿液存於膀胱內，當膀胱不停地膨脹，膀胱肌肉會像橡皮筋一樣，反覆地撐大，久了失去彈性造成疲乏，導致將來會膀胱無力。有攝護腺肥大的病人，在膀胱脹久了，會失去感覺或是因括約肌無法放鬆，導致到廁所尿不出來，這時常常必須到醫院導尿或插尿管，

此外，蔡樹衛也提到，尿液留在膀胱過久，還會引發膀胱、尿道發炎、細菌感染等問題，也可能引起泌尿道結石、尿液滯留造成逆流，最後導致腎功能惡化，得不償失。提醒可以藉由五措施來預防憋尿：

1.出發前2小時控制喝水量，開車上高速公路前及過程，避免喝太多水。

2.不要喝一些利尿飲料，像是咖啡、茶、可樂，這些含咖啡因的飲料會讓你更快產生尿意。

3.看到加油站、休息站，就趕快下車排尿，以免憋尿憋到身體出毛病。

4.在車上先備妥如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、成人尿布或男性尿套等，情急下可以使用。

5.長期服用攝護腺藥物者記得按時服用藥物。

