男麻將打一半突昏倒！ 醫示警「久坐致1疾病」恐猝死

▲醫師提醒，久坐打麻將小心「經濟艙症候群」纏身。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

過年期間是親朋好友團聚的歡樂時光，打麻將更是不可少的活動，但可要當心坐出問題！內科暨減重專科醫師陳威龍分享，曾遇過一名40歲男性患者長時間久坐打牌，24小時沒離開牌桌，突然失去意識被緊急送往急診室，經檢查後患上俗稱「經濟艙症候群」的下肢靜脈血栓合併肺動脈栓塞。

陳威龍指出，過去在急診服務時遇到的這名40歲的男性患者，過年時整天「黏」在牌桌，幾乎沒有起身活動和喝水，患者本身又有高血壓病史，身高175公分、體重95公斤，且身體質量指數（BMI）超過30，屬於中度肥胖族群，罹病風險大增。

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陳威龍分析，患者的情況並非偶然，是多種危險因子共同作用的結果，因肥胖會導致脂肪組織增多，進而引發血管慢性發炎，降低血液流動性並增加黏稠度，加上各種因素而久坐不動，就容易在下肢的深層靜脈形成血栓，一旦血栓脫落，隨血液流向肺動脈，便可能引發致命的肺動脈栓塞，導致胸悶、呼吸困難，甚至猝死。

深層靜脈血栓最早出現在搭乘飛機經濟艙的乘客身上，而被冠上「經濟艙症候群」之名。為了避免久坐引發的健康問題，陳威龍建議，過年期間應留意以下5點：

1、每隔一小時起身活動：定時站起來走動，促進下肢血液循環。

2、保持水分攝取：避免專注打牌忘了喝水，充足的水分有助於降低血液濃稠度，減少血栓形成。

3、注意坐姿與舒適度：避免雙腿交疊，保持膝蓋與地面呈90度，並定時調整姿勢。

4、避免情緒波動過大：控制情緒起伏，減少壓力對心血管的影響。

5、維持健康體重：肥胖是靜脈血栓和肺動脈栓塞的重要風險因子，過年期間也應避免暴飲暴食。

