牙敗！過年零食暗藏危機　美女牙醫點名「地雷TOP4」

▲秝康牙醫診所陳芝然院點名「地雷食物TOP4」並分享預防6撇步。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

農曆新年將至，家家戶戶準備團圓圍爐，各式各樣的零食點心紛紛上桌，牙齒也迎來了挑戰期！因為吃太多、吃不對，都可能傷及牙齒，常見症狀包括牙痠、蛀牙、牙痛，甚至有咬硬物牙齒裂掉或斷裂的個案。秝康牙醫診所陳芝然院長特別點名「地雷食物TOP4」並分享預防6撇步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲秝康牙醫診所陳芝然院長。（圖／記者謝婷婷攝）

● 地雷食物TOP4

1、肉乾類：如牛肉乾、魷魚絲等。

這類食物韌性十足，需要用力地咀嚼撕裂，吃太多的話，容易造成咀嚼肌群痠痛，甚至關節不適。

2、堅果類：如瓜子、胡桃等。

用前牙嗑瓜子時，容易產生前牙崩落；甚至後牙若咬到硬堅果殼，也可能會發生脆裂意外。

3、黏性食物：如牛軋糖、花生糖等。

太甜、太黏的食物，容易黏在牙齒上，若未清潔乾淨，容易造成齲齒或牙齒敏感 。

4、酸性飲料：如汽水、葡萄酒等。

在經常食用下，其酸性會侵蝕琺瑯質，導致牙齒敏感。

● 預防6撇步

1、高纖高鈣友善牙齒

優先選擇對牙齒友善的食物，包含蘋果、胡蘿蔔等高纖蔬果，或是牛奶、優格這些高鈣食品。

2、高糖食物集中時間吃

糖果、甜點盡量集中在一段時間內吃完，避免長時間接觸牙齒；吃完甜食後記得喝水漱口，沖淡糖分和酸性。

3、吃完酸不能馬上刷牙

吃檸檬、柑橘類或醃漬品後，建議等30分鐘，讓琺瑯質恢復硬度後再清潔牙齒、避免琺瑯質受損。

4、餐後及睡前清潔

規律刷牙是基礎，養成飯後及睡前刷牙和使用牙線的習慣；外出時隨身攜帶清潔用品，避免牙菌斑長時間堆積。

5、避免長時間熬夜

確保有足夠的休息，避免長時間熬夜，維持良好免疫力，預防口腔感染。

6、多喝水

喝水是最簡單的保護，不僅能保持身體健康，還能能濕潤口腔、沖刷口中的食物殘渣，避免口乾舌燥，減少蛀牙風險。

▲維持定期檢查牙齒的習慣，才能確保牙齒健康無虞。（圖／記者謝婷婷攝）

● 小叮嚀

牙醫師最後呼籲，過年後也要維持定期檢查牙齒的習慣，及早發現問題，及早治療，確保牙齒健康無虞。此外，年節期間若發現牙齦腫痛、出血，可能是因為牙縫中有食物殘留，更應該徹底清潔牙齒，也可輔助使用漱口水，改善口腔環境衛生，杜絕細菌感染發生。