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過年喝太嗨小心「染酒癮」　醫曝8症狀：一週未改善快就醫

▲▼喝酒示意圖、聚會、示意圖、酒。（圖／CFP）

▲過年聚會難免喝一杯。（示意圖／CFP）

文／中央社

今年春節連假長達9天，親友相聚一攤接一攤，專家提醒，常在連假後看到民眾放假期間過太嗨，失去對喝酒控制，想停卻出現手抖、心悸等戒斷症狀，若超過1週未改善，應快就醫。

俗話說「初一早，初二早，初三睡到飽」，過年期間生活作息大亂，過年後總會有點回不去，台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘告訴中央社記者，這種狀況坊間稱為收假症候群，尤其有些人會出國旅遊，同時要面臨時差問題。

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所以他建議在收假前2天，就要開始讓生活作息恢復正常，否則當放假跟平常工作作息差太多，身體會無法適應，所謂的「睡眠債」就是平常習慣熬夜，利用假日來充足睡眠，反而容易頭昏腦脹，同樣道理，長假也要收假，有助避免上班第1天太疲累。

放完假還有1件事要留心，張祜銘指出，很常遇到民眾在長假後，因連假期間跟親友相聚一攤接著一攤「太嗨了」，且酒精有依賴性，假期結束仍停不下來，失去對喝酒的控制。

張祜銘提醒，停酒初期可能會有酒精戒斷症狀，例如手抖、頭痛、心跳加速、冒汗、噁心、嘔吐、煩燥不安、失眠等現象，務必要注意，通常戒斷症狀會在7天之後消失，超過時間建議快就醫。

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關鍵字： 酒癮 喝酒 過年 張祜銘

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