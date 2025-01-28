過年熬夜「燥熱頭暈」！中醫揭「陰虛陽亢」5症狀　按對穴位緩解

▲過年不少人會熬夜打麻將，醫師提醒要留意熬夜對身體健康的影響。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

過年不少人會守歲或熬夜打麻將，這樣的年節習俗，雖然讓大家體驗了團聚的喜悅，但恐帶來一些健康上的隱憂。中醫師指出，熬夜、晚睡會導致身體平衡受到影響，特別容易出現中醫所說的「陰虛陽亢」或「陰虛火旺」的問題，常見症狀包括「心煩、五心煩熱、口乾舌燥」，甚至可能有「短暫頭暈」與「煩躁」等表現。

中醫師陳慧聞指出，從中醫角度看，若人的作息不規律，過度熬夜會損耗陰液，導致陰虛，進而出現陽氣相對旺盛的「陽亢」狀態，過年期間大魚大肉、辛香料等的食物也容易讓內熱加劇，會讓體內的陰陽更加失衡，再加上放縱後的疲憊，讓人白天精神不足、夜晚無法好好睡覺。

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在緩解方面，可從飲食調理、穴位按摩、生活保健著手。熬夜後的飲食調理建議以滋陰、平和為主，可多吃些養陰潤燥的食材，例如百合、山藥、木耳、玉竹，這些食材能平和滋陰潤燥，緩解因熬夜引起的燥熱和疲憊；如銀耳百合湯、山藥枸杞湯等，不僅平和的補陰，也能改善熬夜後的口乾舌燥。

另外，簡單的穴位按摩能促進氣血循環、緩解疲勞。包括位於手腕內側的「內關穴」，位置在腕橫紋往手肘約兩吋，手臂中央，是八脈交會穴之一，可以寧心安神，幫助舒緩焦慮情緒並調理氣血；「百會穴」位於頭頂正中央，輕輕按揉可以提振全身氣機，醒腦開竅，對緩解熬夜後的疲憊非常有幫助。