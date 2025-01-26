隔夜菜「1細菌最愛」害中毒！醫嘆：完全無法察覺

▲隔夜菜若保存不當，恐引發食物中毒上吐下瀉。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

饗饗信義微風店日前爆發疑似食物中毒案，北市衛生局在員工手部檢體檢出「仙人掌桿菌」。基因醫師張家銘說明，煮好的飯菜於室溫放置超過2小時，該菌種便可能大量繁殖、甚至產生毒素，最讓人頭痛的是，被污染的食物從外觀到味道都與正常食物無異，讓人難以察覺。他建議，若要吃隔夜菜，務必充分加熱至100°C以上。

張家銘醫師在粉專發文衛教，吃隔夜菜已是種生活習慣，不論是媽媽準備的年菜、宴會後的剩菜，或每天吃不完的白飯，都習慣冰進冰箱，隔天再加熱來吃，這看似節約的動作，其實隱藏著不小的健康風險，特別是來自「仙人掌桿菌」的威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張家銘說明，仙人掌桿菌（Bacillus cereus）廣泛存在於土壤和灰塵中，是造成食物中毒的重要元凶之一。他分析，這種細菌特別偏愛「高澱粉質」的食品，像是米飯、炒麵或馬鈴薯，若煮好的飯菜於室溫放置超過2小時，仙人掌桿菌便可能大量繁殖，甚至產生毒素。其中最可怕的是，被污染的食物從外觀到味道與正常食物無異，完全無法察覺。

▲仙人掌桿菌中毒會引起嘔吐型和腹瀉型的症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

提到隔夜菜所引起的仙人掌桿菌中毒，張家銘表示，其症狀主要分為嘔吐型和腹瀉型，前者潛伏期很短，可能吃完不到6小時就會出現噁心、嘔吐，甚至伴隨頭暈或發燒，這通常和隔夜的米飯或其他澱粉類食物有關；而後者的潛伏期約6～15小時，會導致腹瀉、腹痛甚至腸胃痙攣，這類型常見於存放不當的肉類、乳製品或濃湯。雖然大多數的症狀會於1～2天內自行緩解，但嚴重時仍需就醫，特別是出現脫水或電解質不平衡的情況時。

要避免隔夜菜成為健康隱患，張家銘建議，飯菜煮好應盡快吃掉，若無法一次吃完，務必在1小時內將食物存入冰箱，並確保冷藏溫度在5°C以下；隔天要吃時也應充分加熱，溫度保持超過100°C，持續加熱5～10分鐘。對於超過2天的飯菜，則應直接冷凍保存，（不論是放置於冰箱冷藏或室溫下都算，其與保存環境有關，尤其放於室溫下更要特別注意）以減少細菌繁殖的機會。

此外，張家銘也提醒，食物存放時要避免交叉污染、生熟食分開放置，確保容器和用具的乾淨。