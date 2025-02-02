立春開工！中醫推薦「3茶飲+5穴道」養陽養肝

▲中醫師推薦立春養生穴道按摩。（圖／馬光中醫提供）

記者趙于婷／台北報導

春節後迎開工，今年開工正逢二十四節氣之首「立春」。中醫師指出，立春代表萬物復甦的起點，人體也隨之進入一個新的生理周期，推薦可以透過「3茶飲」和「5穴道」養陽養肝。

中醫師蔡明兌指出，立春常見不適「情緒波動」、「過敏復發」、「反覆外感」、「消化不良」和「疲勞乏力」，可能會有情緒抑鬱或急躁而傷肝，出現頭痛胸悶、失眠口苦、口乾舌燥等症狀，加上新年期間常常吃比較多油膩、辛辣、大熱食物，加上春季過旺的肝氣容易影響脾胃功能、引發消化系統不適。

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對此，蔡明兌推薦3款「立春養生藥膳茶飲」，包括「玫瑰解鬱茶」、「參耆補氣茶」和「決明子養肝茶」，將食藥材以500毫升熱開水悶泡5分鐘後即可代茶飲用，能反覆回沖1～2次至無味，沖泡時間及水量再依個人口味做調整。另外，也可多按「立春養生穴道」，包括「合谷穴」、「太衝穴」、「足三里」、「風府穴/風池穴」，幫助疏通氣機。

【立春養生藥膳茶飲】

1.玫瑰解鬱茶：玫瑰花、陳皮各2錢。可疏肝解鬱、改善睡眠品質。

2.參耆補氣茶：西洋參、黃耆各2錢。可補氣升陽、提升免疫力。

3.決明子養肝茶：決明子3錢、枸杞2錢、菊花1錢。可清肝明目、滋潤腸道。

【立春養生穴道按摩】

1.合谷穴：手背虎口處。可疏通氣機，緩解頭痛及感冒初期症狀。

2.太衝穴：腳背第一、二蹠骨之間凹陷處。可疏肝解鬱、緩解壓力。

3.足三里：小腿前外側，髕骨下緣三寸。可調理腸胃、促進消化吸收。

4.風府穴、風池穴：後髮際中點垂直向上1寸及兩側大筋凹陷中。可疏風散邪、預防感冒、緩解頭痛。