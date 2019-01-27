▲失智患躁動難入眠！「中藥+4穴位按摩」改善精神症狀。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

80歲的王伯伯這一年來經常忘東忘西，同一問題重複問好幾次，晚上常不睡覺在家走來走去，也經常對家人發脾氣，由女兒陪同就診，才知道是阿茲海默症惹禍。中醫師表示，許多患者在確診前3年，會開始有異常表現，包括憂鬱、言語書寫能力減弱等，建議可靠中藥與按摩4大穴位延緩症狀。

林口長庚中醫內兒科主治醫師陳玟表示，阿茲海默症為失智症中最常見的類型，其次分別為額顳葉型失智、路易氏體失智、血管性失智、巴金森氏症合併失智症等，患者雖然會有認知功能減退、憂鬱、個性改變等症狀，但因病程進展緩慢，加上部分家屬將症狀誤以為正常老化，延誤就診。

陳玟提到，中醫將臨床上的幻覺、妄想、人格障礙、焦慮、情緒激動等，歸為「癲狂」、「鬱證」等範疇，中醫基本病機總屬陰陽失調，以脾腎虧虛為本、痰瘀互結為標，可藉由中藥、針灸、穴位按摩幫助改善。

▲緩解失智症狀4穴位。（圖／陳玟醫師提供）

「憂鬱是失智症中期很常見的症狀，臨床會以心情不好、易哭泣、沮喪、覺得自己沒有用、自責生病拖累家人等為表現。」陳玟提到，目前研究指出，除了可服用抗失智藥物外，還可使用補氣血與寧心安神的「人參養榮湯」，緩解形體消瘦、精神疲倦、受驚等症狀，也可依照其他症狀，選擇甘麥大棗湯、真武湯、麥門冬、五味子、菟絲子等搭配。

焦慮與激動也是失智症中期很常見的症狀，陳玟解釋，主要發生原因是腦部退化，但其他因素也可能會加重表現，目前中醫研究使用「抑肝散」等中藥來改善患者焦慮、激動、情緒不穩定等症狀，也能降低幻覺和妄想的嚴重程度，以手指輕輕按摩神庭穴、上星穴、印堂穴、本神穴，都能有效緩解焦慮症狀。

四穴位位置如下：

一、神庭穴：位在前額正中線距離前髮際後0.5吋處。

二、上星穴：位在前額正中線距離前髮際後一吋處。

三、印堂穴：位在兩眉頭中間。

四、本神穴：位在前額正中線左右各旁開3吋，距離前髮際後0.5吋處。

＊一吋取法：以自己的大拇指，指甲外側的寬度為一吋。