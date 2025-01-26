醫點名「愛愛3姿勢」最危險！啪一聲就斷了

▲有3個體位被泌尿科醫師點名「高危險」，請謹慎使用。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

完美的性愛令人回味，但太過激烈或複雜的體位，恐讓小弟弟暴露在巨大風險中。泌尿科醫師黃冠鈞盤點「3個高危險姿勢」，包括騎馬打仗、火車便當及老漢推車，一不小心恐害陰莖骨折。而一旦錯過黃金治療期，可能導致勃起功能障礙或陰莖永久彎曲，成為一輩子的痛。

黃冠鈞醫師在粉專衛教指出，陰莖內沒有骨頭，而「陰莖骨折」通常指的是陰莖海綿體因外力而造成白膜破裂的情況，當陰莖過度彎折，聽到清脆的「啪」一聲，接著勃起迅速消退，伴隨著劇烈疼痛，外觀腫脹、瘀青、彎曲或像茄子般腫大。

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黃冠鈞表示，臨床上有近80%的陰莖骨折，是性交所引起的，並示警有「3個愛愛姿勢」很危險，小心別因一時激情而掛彩：

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​1.​騎馬打仗（女上位）

由女方控制運動節奏和深度時，如果發生滑脫後重壓，勃起中的陰莖可能因直接受力而斷裂。

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2.火車便當（站立位）

站立時抱起對方，角度稍有偏差或支撐不穩，就可能讓陰莖過度彎曲，尤其在浴室，滑倒風險很高更需要謹慎小心。

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3.老漢推車（背後式）

女方背對男方，這種姿勢因角度特殊，更容易增加陰莖不正常彎曲的機率，稍不注意就可能受傷。

黃冠鈞說明，若不慎於性愛過程中傷到陰莖，務必在48小時內送急診，切勿自行嘗試矯正或施壓，當錯過黃金治療期，恐致勃起功能障礙或陰莖永久彎曲。

黃冠鈞進一步解釋，就醫經過檢查後若未傷及海綿體，症狀較輕微、外觀也無瘀血腫脹，一般服用消炎止痛藥即可，但仍要確實停機6週，讓患部自行痊癒，避免二次傷害。如果下體傷勢嚴重，需透過手術清除血塊及修復破損的白膜，越早治療，就越能降低後遺症發生的機率。提醒男男女女們在激情滾床單之時，也要顧及GG健康。