14種火鍋料熱量出爐！「整塊跟肥肉一樣」第1名營養師嚇歪

▲加工火鍋料要少吃，營養師點名第1名大魔王「整塊跟肥肉一樣油」。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

農曆春節到，家家戶戶都選在除夕夜圍爐吃火鍋，怎能少了各式各樣的火鍋料？營養師李婉萍表示，吃火鍋最好還是以原型食物為主，但聚餐難免、加上有些火鍋料就是好吃，她點名熱量排行榜上大魔王就屬百頁豆腐為主，形容「整塊跟肥肉一樣」就是油，不想吃完有負擔，可挑選魚卵捲、蟹味棒這類熱量較低的火鍋料。

營養師李婉萍在粉專發文驚喊，「居然有火鍋料一個熱量才20大卡，但也有火鍋料吃三個就等於一碗飯！」她說，很多人以為百頁豆腐叫「豆腐」應該熱量低，但它可是熱量排行榜上第1名。她進一步解釋，為了製造百頁獨特的口感，蛋白質含量少、油脂很高，「整塊跟肥肉一樣就是油」。

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李婉萍接著說，常見的貢丸熱量也很驚人，1顆竟達70大卡，吃3顆就等於1碗飯；而魚餃雖然含有魚漿，但內含豬絞肉，可以吃但也不宜毫無限制。

▲營養師李婉萍一次公開14種常見火鍋料熱量。（圖／李婉萍營養師授權提供）

李婉萍也列出市面上「14種常見火鍋料」，依據其熱量高低分類至紅燈、黃燈及綠燈區：

－紅燈區

百頁豆腐（1塊50g）：109卡

貢丸（1個）：71卡

米血糕（1個35g）：66卡

燕餃（1個）：52卡

龍蝦沙拉丸（1個）：50卡

-黃燈區

魚餃（1個）：46卡

起司麻吉燒（1個）：38卡

水晶餃（1個）：33卡

鑫鑫腸（1個）：28卡

甜不辣（1個）：28卡

－綠燈區

竹輪（1個）：24卡

魚卵捲（1個）：24卡

炸三角豆腐（1個）：22卡

蟹味棒（1個）：16卡

李婉萍提醒，若挑紅燈區的火鍋料，吃3、4個就會爆卡，尤其正餐還會搭配飯、麵等澱粉主食，即使只吃肉片、海鮮搭配火鍋料，還是有機會使熱量爆表。她建議，本身患有高血壓的民眾，請選綠燈區的品項吃，而龍蝦沙拉丸、魚餃、燕餃、起司麻吉燒、水晶餃的熱量，都落在吃4個等於吃1碗飯，愛吃的朋友可自行代換。