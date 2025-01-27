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過年久坐當心「經濟艙症候群」　醫示警：嚴重恐肺栓塞致命

▲▼打麻將的禁忌。（圖／CFP）

▲過年長時間坐著看電視、打麻將，恐引發「經濟艙症候群」。（示意圖／CFP）

文／中央社

過年宅在家久坐不動，或搭交通工具超過4小時，慎防「經濟艙症候群」，嚴重時可能引起有致命風險的肺栓塞，醫師建議適度伸展，以防深度靜脈血栓。

員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，深度靜脈血栓俗稱經濟艙症候群，長途搭車或久坐不動超過4小時，血液回流不順暢，可能導致下肢深度靜脈栓塞，經由下腔靜脈回到心臟，再到肺部血管，造成肺栓塞。

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陳裕峰說，患者通常會感到下肢腫脹、疼痛，如果出現呼吸困難、心悸或胸痛等症狀，就不排除是肺栓塞，未緊急就診治療可能致命。

陳裕峰表示，不只長時間坐著看電視、打麻將、搭飛機或搭車為好發族群，孕婦及長期臥床、下肢開刀者都是高風險。曾有做生意久站患者胸痛求診，檢查發現下肢血栓，住院治療才好轉，醫師提醒平時工作穿彈性襪。

陳裕峰說，預防經濟艙症候群可多喝水幫助代謝，適度做伸展動作，平常養成運動習慣，不要抽煙。

員榮醫院復健科主任陳冠霖表示，久坐應每隔1到2小時起身活動5到10分鐘，如果空間受限，可嘗試坐著或躺著時腳踝上下擺動，像踩油門一樣，每次持續20到30秒，重複3到5次，有助於促進下肢血液循環。

此外，腳趾抓地運動可刺激足底肌肉和促進血液流動，將腳趾彎曲抓地，保持2到3秒再放鬆，重複15次。

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關鍵字： 健康 經濟艙症候群 肺栓塞 預防 血液循環

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