塞車憋出血尿！醫揭「膀胱炎大魔王」1類人最慘　細菌上竄恐傷腎

▲年節返鄉出遊，高速公路等路段總會出現車潮，民眾要注意適時上廁所，避免憋尿。（示意圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

連續假期往往會安排出遊，醫師指出，假期後門診總是會湧入不少急性膀胱炎病患，都因為高速公路塞車, 被迫憋尿幾個小時，情況嚴重甚至出現膿尿和血尿。分析發現這些患者多是職業婦女，日常生活本就因為工作忙碌習慣憋尿，導致膀胱有發炎跡象，一旦遇上塞車憋尿，勢必就會引起一次嚴重的發作。

書田診所泌尿科主任陳鵬指出，這些女性日常生活中因為工作忙碌，多少都有一些忍著尿意工作的習慣，喝水少又忍著尿工作，長久下來都已有一些膀胱發炎的徵象。因為連假出遊高速公路塞車，被迫憋尿憋了幾個小時，而後就出現了頻尿、排尿灼痛、下腹疼痛等等症狀，其中還有人甚至合併了明顯的血尿，就診驗尿檢查也發現有不同程度的膿尿和血尿的徵象。所幸在給予適當的治療，症狀很快獲得改善。

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陳鵬說明，人的膀胱是一個非常精巧的構造，當它容納了一定量的尿液之後，由於膀胱壁上的張力增加會使人產生尿意。 在嬰兒期這會立即引發排尿的反應，成人卻可以由大腦中樞來抑制這種反應。等過一陣子膀胱內的尿量再增加時，才會再度引發尿意，隨尿量愈來愈多，引發尿意會一次比一次強烈。

陳鵬示警，如果因為工作環境的影響長期的忍著尿意，膀胱的功能就會受影響。此外，女性的尿道只有約4公分長，使得外陰部的細菌比較容易進入膀胱。如果膀胱本身的功能不好、抵抗力差，自然容易引發感染，嚴重時這種感染可以沿著輸尿管侵襲到腎臟。

為了避免反覆的感染和其他嚴重的併發症，陳鵬建議，一定要養成良好的飲水和排尿習慣，飲水量和個人生活型態、工作會有差別，但一般而言建議一天最好能飲用1500 C.C. 左右的開水，保持尿液為清澈的淡黃色。若連假返鄉或出遊，則要依照身體狀況調節飲水量，避免塞車沒有地方可以上廁所。