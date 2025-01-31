年後腫一圈恐是「代謝異常」警訊！常見5徵兆　皮膚變粗糙要注意

▲過年期間團圓飯、聚餐多，總是吃不少好料，醫師提醒當親代謝異常問題。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

過年聚餐不斷，加上豐盛的團圓飯與年節零食，許多人在過年後發現自己「腫了一圈」，但其實可能並非單純的體脂肪增加，而是代謝異常所致。醫師指出，過量攝取鹽分、糖分和脂肪，容易引發體內的水分滯留、血糖波動以及脂肪代謝異常，導致身體看起來浮腫，並伴隨容易疲勞或胃腸不適等症狀。

內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁指出，常見的高鹽、高油、高糖飲食，以及長時間的久坐或睡眠不規律，會對身體的代謝系統造成極大壓力，特別是對於代謝疾病患者來說，年後腫脹、疲勞等症狀可能不僅僅是「胖」那麼簡單。

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林素菁進一步指出，過度飲食與缺乏運動會影響正常新陳代謝，特別是對於已有代謝疾病的患者，例如糖尿病、高血壓或高血脂者，更容易在年節期間因飲食失控而引發健康問題；即便是身體看似健康的年輕人，若在年節期間飲食失控，代謝壓力累積後也可能出現健康危機。如果在年節後出現以下警訊，要注意代謝上是否出現異常：

腫脹未退：假期後數天，手指、腳踝或臉部的浮腫仍未消失。

異常疲倦：即使充足睡眠後仍感到乏力，做簡單活動就容易喘。

胃腸不適：頻繁感到腹脹、消化不良或排便異常。

體重快速波動：短時間內體重明顯增加或減少。

皮膚異常：皮膚變得乾燥粗糙，甚至出現色素沉澱或癢疹。

林素菁說明，這些表面症狀往往反映出內在代謝問題，應及時調整生活習慣，平常飲食應該多控制份量，避免一次攝取過多高鹽、高糖、高脂食物，適量搭配蔬菜水果。也應該多喝水，幫助代謝廢物排出體外，也減少水腫發生。即便是假期期間也應該適度運動，例如散步、瑜伽等，也要避免久坐，最後多留意體重波動與不適症狀，若警訊持續，務必及早就醫。