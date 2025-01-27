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不是你的錯！天冷「食慾暴增3原因」　營養師：真的會

▲▼減重,減肥,女孩,腰圍,飲食,甜點,貪吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲天冷食慾暴增與生理機制有關。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣越冷，你的胃口就越好？尤其特別想吃更多的「高熱量食物」，直到看到體重直線上升，才又被罪惡感淹沒。其實，這不是你的錯！營養師張宜婷點出「害冬天食慾暴增」3大原因，包括基礎代謝率提高、視丘內神經核激活，以及日照減少血清素訊號變化，都會提升人體對食物的攝取量。

冬天真的會使食慾大增，這與生理機制有關。Cofit營養師張宜婷分析3原因：

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1.基礎代謝率提高

為了維持穩定的核心體溫，引發進食行為的增加。

2.視丘內神經核激活

在寒冷環境下，會激活視丘內神經核，提供食慾增加的訊號。

3.日照減少，血清素訊號變化

血清素濃度會受季節影響，而血清素訊號能調節食物攝取量，影響體內平衡和獎勵機制。

吃午餐,吃麵,吃東西,貪吃鬼,大胃王。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲想要控制食慾，不讓體重狂飆，營養師分享5招必學。（示意圖／記者李佳蓉攝）

張宜婷也分享「5招」輕鬆控制食慾，拒當大食怪，讓你在冬天也能維持理想體態：

1.進食速度慢點好
放慢進食，讓大腦有時間接收進食訊號，並分泌抑制食慾激素、增加飽足感。

2.蛋白質不可少
蛋白質最能提供飽足感，不僅會引起厭食激素反應，口腔咀嚼和停留時間也更長，刺激口腔感知訊號。

3.身體保暖要做好
天氣寒冷人體需花更多能量維持體溫，促使代謝及能量消耗會更高，進而使進食慾望增加。

4.水分隨時要補充
寒冷會降低口渴頻率，尤其對於高BMI族群，身體會較難區分飢餓和口渴的訊號，因此想吃東西的慾望可能只是「你口渴了」。

5.均衡營養知多少
掌握211飲食法（2份蔬菜、1份蛋白質、1份全穀類）。均衡補充碳水化合物、蛋白質、高纖蔬菜，攝取富含營養的原型食物，比單一飲食更能刺激飽足感。

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