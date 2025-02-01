中醫師教你「過年病」自救穴道　肩頸、腰背、眼睛、腸胃...都有解！

▲筋骨痠痛、眼脹頭痛、消化不良...「過年病」找上身怎麼辦？中醫師教你「對症下按」的自救穴位。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

從農曆年前大掃除，到年節期間的烹煮年菜、馬拉松式追劇、麻將打通宵、大魚大肉不忌口，甚至出遊或返家塞在車陣中，惹得筋骨痠痛、眼脹頭痛、消化不良等「過年病」找上身怎麼辦？信義馬光中醫診所董力巧醫師教你「對症下按」的自救穴位，每個穴道都可按壓3-5分鐘、每天3-5次，就有解！

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▲信義馬光中醫診所董力巧醫師。（圖／記者謝盛帆攝）

● 針對肩頸：

肩井穴：位於脊椎到肩峰的中點，可以自己雙手交換按壓，也可以和家人互相用前臂、手肘幫對方按壓，直接放鬆肩膀的斜方肌，能有效舒緩肩頸緊繃酸痛。

▲肩井穴。（圖／馬光中醫診所提供；以下同）

手三里穴：位於手肘前臂大拇指側肌肉最凸起處，此穴位與肩頸經絡相連，能放鬆肩頸及上肢肌肉。

▲手三里穴。

● 針對腰背：

外耳輪：耳朵充滿神經血管，形狀與人體倒置狀態相符，而腰背的對應就在外耳輪上半部，輕壓此處可舒緩腰背壓力。

▲人體倒置圖。

▲外耳輪。

腰腿點：分別位於手背食指與中指、無名指與小指骨頭交界處最末端的凹窩，這兩個點是經外奇穴，對於急性腰扭傷和久坐造成的腰痛都有效。

▲腰腿點。

● 針對下肢水腫：

三陰交：位於小腿內側，內踝尖上三寸（約四指寬）高的脛骨後緣。

▲三陰交穴。

陰陵泉：從三陰交沿著脛骨往上推，找到骨頭轉折處即為陰陵泉穴。

▲陰陵泉穴。

以上兩穴位能幫助排濕，舒緩久坐下肢水腫，按壓起來都非常酸脹。

● 針對眼睛：

攢竹穴：位於眉毛內側最前端，輕壓可以感受到底下有一條小縫，按摩此穴可以促進眼睛的血液循環，降低眼壓，緩解眼脹和前額頭痛。

▲攢竹穴。

風池穴：位於後頸與枕骨交接的兩個凹窩處，此穴位掌管了頸部肌肉，如果腫脹就會壓迫到神經。按壓風池穴除了可以放鬆頸部，也能改善往頭部的血流供應，同時改善眼睛血液循環。

▲風池穴。

● 針對腸胃：

巨闕穴： 位於肚臍到劍突連線的上1/4處，靠近食道與胃的交接處，可以用揉壓方式來做穴位刺激，緩解胃食道逆流的狀況。

▲巨闕穴。

內關穴：位於手前臂內側，腕橫紋下方三指寬的兩筋之間，按壓此穴除了改善消化，也能平靜精神、改善睡眠，並緩解暈車時噁心想吐的不適感。

▲內關穴。

最後，董醫師也提醒，不論過年前後，做任何事情都要記得維持正確姿勢，挺胸、收下巴、肚子出力、不翹腳和三七步，避免維持同一姿勢過久，也可以多做胸肌伸展及按摩，讓肩膀及背部肌肉得以順利收縮活動，減少筋骨酸痛的狀況發生。