導致孩子近視的兇手不一定是電視　近距離長時間用眼是關鍵

▲孩童近視的原因不一定是電視所致，而是長時間近距離的用眼。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一位3歲多男童每天都看半小時電視，近日去診所做視力檢查，沒想到竟出現假性近視，讓家長相當自責，並打算不再讓孩子每天看電視；不過眼科醫師指出，造成孩子近視的原因不一定是看電視所致，而是長時間、近距離的用眼。

衛福部南投醫院眼科主任何建賢指出，近視的成因與生活環境有密切的關係，長時間近距離的用眼、光線不足會促使近視產生；家長能夠減少孩子的電視、電腦、手機、平板等3C產品使用頻率很好，但在室內參與的活動，例如堆積木、畫畫、看書等，仍需要近距離的用眼，且會有燈光不足的可能性，因此增加近視風險。

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何建賢解釋，寬廣的生活空間及適當的戶外活動，其實更有益於視力保健，因為戶外活動多在陽光充足的環境下，不論是跑步、打球等動態活動或是在公園裡野餐、散步，對視力都有幫助；相關研究指出，陽光可促使人體生成維生素D而強化免疫力，並會增加視網膜多巴胺分泌量，進而抑制眼軸伸長，且戶外遠距離視野亦能減少眼睛肌肉緊張、延緩眼球增長，對近視預防有顯著效果。

何建賢也強調，並非禁止幼童參與室內所有活動，而是要養成正確的用眼習慣和適當的休息時間；國健署即推動3010120的護眼原則：用眼30分鐘、休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，另3至4歲開始，每年定期接受眼科醫師的視力及散瞳驗光檢查，掌握孩子視力的變化。