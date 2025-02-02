6徵兆秒測「純打呼or睡眠呼吸中止症」　極度疲倦小心！

▲打呼是睡眠呼吸中止症的常見症狀。（示意圖／免費圖庫pexels）

文／常春月刊

你是不是也有這樣的疑問：「打呼就一定是睡眠呼吸中止症嗎？」、「打呼有那麼嚴重嗎 ？」

打呼的成因？

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輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師說明，打呼的聲音來自於，呼吸時氣流通過狹窄的上呼吸道，導致喉嚨周圍的軟組織震動。常見的打呼原因包括：

1、氣道結構狹窄

比如扁桃體肥大、舌根後倒或鼻中隔彎曲等，都可能導致氣道變窄。

2、過度放鬆的肌肉

睡眠時，喉嚨肌肉自然放鬆，這會讓氣道更容易塌陷或變窄。喝酒、使用鎮靜劑或過度疲勞時，打呼的情況就可能會加重。

3、肥胖

體重過重會增加頭頸部周圍脂肪堆積，進一步導致呼吸道狹窄，引發或加劇打呼。

4、鼻腔問題

鼻塞或鼻炎等問題，會造成鼻呼吸困難，促使氣流更快通過，產生鼻部震動聲。

打呼與睡眠呼吸中止症的差異？

雖然打呼是睡眠呼吸中止症的常見症狀，但不是每個打呼的人都是患者。區別在此：

1、打呼是單純的聲音問題：正常打呼的人通常呼吸均勻，聲音有節奏，沒有明顯的停頓。另外，單純打呼時，氣流能順暢通過氣道，雖然聲音大，但並不會影響氧氣的供應。

2、睡眠呼吸中止症是呼吸被阻斷： 睡眠呼吸中止症患者的打呼，常伴隨呼吸停止，通常持續10秒以上，之後可能伴隨喘息或嗆咳聲。另外，患者的打呼聲會突然中斷，然後以更大聲的聲音重新開始，這是因氣道被完全阻塞後重新恢復呼吸的表現。還有，患者的睡眠品質會受到干擾，夜間可能頻繁醒來，但自己通常不記得這些片段。

▲可透過6大徵兆初步判斷枕邊人是否有睡眠呼吸中止症。（示意圖／達志）

如何判斷是否患有睡眠呼吸中止症？

如果你或家人，懷疑打呼不單純，可以透過以下方式進行初步判斷：

1、注意夜間表現

．是否存在明顯的呼吸暫停或窒息感？

．是否頻繁翻身或驚醒？

．是否伴隨大聲、不規律的打呼？

2、觀察白天症狀

．是否白天感到極度疲倦、嗜睡？

．是否有晨起頭痛、注意力下降或記憶力變差？

．是否情緒波動大，容易焦躁或抑鬱？

胡皓淳提及，如果你自己一個人住，也可以考慮在睡覺的時候設定錄音，這樣也可以方便你判斷，無論如何，如果你或你的親友出現類似症狀，請務必盡快就醫尋求協助！

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