治療師推「居家3招伸展」！追劇廣告也能做　圖解示範一次看

▲春節連假，不少人準備懶在家裡吃東西、追劇。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

今年春節9天連假，除了和親友團聚、出國玩耍，也有些人會選擇趁機在家休息、看先前累積已久的劇，加上年節飲食又比較不節制。專家提醒，在家休閒放鬆無可厚非，但仍應適時起身活動，避免長時間坐臥於沙發，導致身體健康受影響。職能治療師推薦3款居家可做的簡單伸展運動，可以在看電視或廣告的時候輕鬆完成，有助於促進血液循環、舒緩肌肉緊繃，並維持身心健康。

衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，民眾可善加利用廣告時段或短暫休息時間進行簡單的運動與伸展操，這不僅有助於消耗春節期間因飲食不節制所攝取的額外熱量，還能有效舒緩身心壓力，提升整體健康狀態。

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八里療養院職能治療師郭濬睿表示，在居家環境中進行運動時，應避免過度劇烈的活動，並建議選擇適合於室內空間，例如家中或辦公室即可輕鬆完成的運動方式。

郭濬睿特別示範並推薦3項簡單實用的伸展運動供民眾參考，這些運動不僅能在觀看電視或廣告時輕鬆完成，亦可直接於椅子上進行，有助於促進血液循環、舒緩肌肉緊繃，並維持身心健康，以下動作皆注意不要閉氣，保持自然呼吸，動作輕柔。

1. 肩部舒展

將肩膀抬高靠近耳朵，保持5秒鐘後放鬆，雙肩慢慢向後或向前繞圈5次。

以上動作建議執行10次/回，可以提升肩膀關節活動度，並舒緩肩膀肌群。

▲八里療養院職能治療師郭濬睿示範肩部舒展。（圖／八里療養院提供）

2. 坐姿核心收縮

背部離開椅背，坐在椅子前1/3處，雙腳平放地面，雙手輕放於膝蓋上。輕微向後傾斜至腹部有收縮感（不要靠到椅背），維持5秒後回到起始位置。

以上動作建議重複10次/回，可以訓練核心肌群。

▲坐姿核心收縮。（圖／八里療養院提供）

3. 站姿側抬腿

雙手輕扶椅背或牆面以保持平衡，站直、兩腳與肩同寬。將一條腿向側邊抬起，抬至臀部感到收縮，維持5秒後慢慢放下，換另一側。

以上動作建議重複10次/回，可以訓練臀部肌群。

▲站姿側抬腿。（圖／八里療養院提供）

張自強指出，透過適度運動，不僅能幫助調節作息、促進新陳代謝，還能讓身心在假期後迅速調適，為即將到來的工作或學業挑戰做好充分準備；透過春節期間維持適量運動習慣，搭配均衡飲食，才能真正享受假期，同時維護身心健康，迎接嶄新的一年。