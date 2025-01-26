「老年憂鬱症」難警覺！醫示警「2大表現」：恐伴隨假性失智

▲醫師提醒，老年憂鬱症通常不如典型憂鬱症明顯，需要特別留意。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

老年憂鬱別輕忽！醫師指出，老年憂鬱症的症狀通常不如典型憂鬱症明顯，更常表現為「認知功能障礙」或「身體不適」，甚至會伴隨假性失智；在高齡族群中，憂鬱症的患病率可能高達7%至20%，但目前台灣只有最高約3.8%的患者接受治療，顯示臨床診斷與治療方面不足。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區一般精神科主治醫師李佩頴表示，老年憂鬱症的症狀通常不如典型憂鬱症那般明顯，許多高齡患者並未主動表達憂鬱情緒，而是因睡眠問題、主觀記憶力減退或身體不適等症狀前往就醫，特別需要注意的是，憂鬱症可能伴隨假性失智的症狀，這種情況需與真正的失智症進行鑑別診斷，有機會認知功能得到恢復。

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李佩頴也舉例，一名66歲的張奶奶常常在晚上輾轉反側，難以入睡，雖然高血壓有在規則吃藥控制，但一直抱怨全身不舒服，脖子緊、頭痛、胸悶、手腳沒力氣，覺得自己甚麼都不會，拿手的廚藝也不開伙了，朋友邀約更是能推則推，漸漸待在家裡的時間變長，家人帶奶奶去看病、復健，還是改善有限。

另外，對於家裡事務，奶奶也會沒來由地煩惱，擔心兒女不結婚、退休金不夠等，就算家人一再保證生活無虞，奶奶還是愁眉苦臉，甚至突然發怒。所幸奶奶的兒子因為同事媽媽有類似狀況分享，警覺到媽媽可能是「老年憂鬱症」，陪伴前往精神科就醫，經過3個月的療程，張奶奶狀況漸漸改善。

李佩頴提醒，由於高齡患者經常伴隨多重慢性疾病與複雜的藥物治療，憂鬱症的診斷與治療需要更全面的評估與照護，除了對於老年憂鬱症保持警覺外，網路相關資源豐富，像是老年憂鬱量表、心情溫度計等，高齡者可以自行檢測或家人可以幫長輩檢測。