醫警告：肺腺癌和空污密不可分！冒「3症狀」是警訊

▲PM2.5與肺腺癌增加有著密不可分的關係。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

民眾黨台北市議員林珍羽22日表示，從不抽菸的自己卻罹患肺腺癌第1期，健檢掃描肺部驚見1.2公分的腫瘤，經手術後恢復狀況良好。基因醫師張家銘發文提醒，PM2.5加上先天基因弱點，成為肺部的無聲殺手。當發覺最近咳嗽變多、痰變黏，甚至感覺過敏症狀加重，代表空污已經影響人體。

張家銘醫師指出，科學已經證實，PM2.5和肺腺癌的增加有著密不可分的關係，當人體吸入看不見的化學污染粒子時，它們會悄悄地沉積在肺部的細胞上，接著引發免疫系統異常反應－發炎。當發炎發生，細胞啟動修復機制，DNA會開始複製，但在這惡劣的環境下，複製過程容易出錯，甚至產生基因變異，其中最令人擔憂的是誘發肺腺癌的EGFR後天基因突變。

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張家銘示警「有些人更要小心！」若身上帶有某些特定基因，如先天NQO1基因的變異，恐使人體更難代謝空氣中的毒素；或是像APOBEC基因變異，可能會影響免疫系統與基因修復能力。這些基因突變者，更需要注意空污所帶來的健康威脅。

▲當咳嗽頻率增加、痰變黏，且過敏症狀加劇，要小心空污已影響你的身體。（示意圖／記者黃克翔攝）

該如何得知空污已對身體造成影響？張家銘說明，一旦發現最近咳嗽變多、痰變黏，甚至感覺過敏症狀加劇，「這就是身體的免疫已經開始反映了。」

張家銘提醒，面對空污天氣，最好減少外出、避開污染。若無法避免，他建議在這幾天多攝取具有抗發炎和抗氧化效果的食物，幫助身體對抗傷害，減少發炎與基因突變的機會。其中他分享，青菜和水果就是天然抗氧化劑的來源；富含Omega-3的魚油、亞麻仁油，能降低發炎；抗發炎利器薑黃，以及能保護細胞、減少自由基傷害的維生素C、E都是不錯的選擇。