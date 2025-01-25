男肚子變大！「長滿肝腫瘤」癌末亡　醫示警「3狀況」常被忽視

▲醫師提醒，有B肝、C肝和脂肪肝，一定要定期追蹤。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

48歲的李先生年輕時候就知道自己有B型肝炎，因為工作忙碌，幾年前偶爾才會追蹤，直到最近食慾變差，常常覺得疲累，肚子愈來愈大，再次就醫檢查才發現，肝臟裡布滿了大大小小的腫瘤，確診為末期肝癌，經過半年治療，最終仍不治。醫師提醒，有B肝、C肝和脂肪肝的患者一定要定期追蹤。

根據衛福部統計，癌症仍位居國人10大死因之首，其中肝癌已經連續44年名列前2名，每年約有1萬3,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，主因皆為B型肝炎及C型肝炎，死於肝癌的病患中，超過三分之二的人為B型和C型肝炎帶原者。

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台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌指出，B型肝炎帶原者如持續有肝炎發作，有15%～20%會發生肝硬化，大幅增加肝癌的機率，而C型肝炎病毒感染至少會有一半以上變成慢性肝炎，其中約20%會導致肝硬化，而肝硬化者每年有3%～5%會變成肝癌。

除了常見的B型與C型肝炎，脂肪肝也逐漸成為醫學界重視議題。在台灣，平均每3個人就有1人有脂肪肝，因為大多無症狀，所以許多人也不以為意，然而放著不管，若引發慢性肝炎，還是會傷害肝臟，甚至導致肝癌。

謝文斌提醒，有肝硬化者，每3個月要找消化內科醫師抽血並接受腹超檢查，有慢性肝炎者（B、C肝帶原者、脂肪肝、酒精肝），則每6個月追蹤1次，其餘40歲以上民眾，也建議規律定期健康檢查、特別要接受腹部超音波檢查。