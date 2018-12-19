健康存摺明年增「監控功能」　父母何時該吃藥？子女手機就能看

▲健保署設置健保行動快易通APP註冊認證攤位，方便民眾下載「健康存摺」。（圖／資料照／記者黃孟珍攝）

記者嚴云岑／台北報導

健康存摺下載人次破百萬，使用功能也不斷推陳出新，今年12月已整合醫學影像查閱功能，讓民眾不用再花200至600元到醫療院所「調片」，明年起又將新增2大功能，除了開放自費健檢資料上雲端，也開放眷屬管理功能，讓未同住子女同步掌握父母健康狀況，並代為預約回診、提醒服藥。

健保署103年9月建置健康存摺，因註冊程序繁瑣，3年多來下載量不到40萬人，但自從開放手機號碼註冊，加上搭配贈獎活動後，下載量直線飆升，終於12月8日突破百萬下載量，健保署也從下載的民眾中，抽出72人贈與手機、平板、腳踏車等大獎，並於18日在健保署舉辦贈獎活動。

▲健康存摺12月新增檢驗檢查影像上雲端功能，民眾不用多花200~600到醫院調閱資料。（圖／記者嚴云岑攝）

健保署長李伯璋說，健康存摺可查詢近3年來自身就醫及健康資料，包括中醫/西醫/牙醫門診、住診、手術、用藥資料、檢驗（查）影像、成人預防保健結果與預防接種等，也能針對洗牙、就醫、四癌篩檢與慢性病處方箋領藥等項目設置提醒，明年起更計畫納入自費健檢等項目。

健保署醫管組專委林寶鳳補充，明年1月納入健康存摺的自費健檢項目，已先由義大醫院進行試辦並成功，明年3月將新增的眷屬健康管理功能，則是主打「父母健康，子女把關」態度，讓青壯年民眾在經父母同意後，就可在手機中同時看到自己與父母甚至子女的健康數據，設定組數無上限，但只限定幫直系血親把關。