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全台失智人口達35萬！　防走失「3不6要」切記

▲▼林葉亭尋父9天淚訴「像簽放棄急救書」。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

▲林葉亭父親今早被尋獲。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

記者李佳蓉／綜合報導

藝人林葉亭的85歲失智父親16日下午3時離家後失聯11天，今（26）日被民眾發現倒臥至善路三段自家水池內。全台65歲以上失智人口已達35萬人，台灣失智症協會顧問湯麗玉指出，失智者外出最怕走丟，建議讓他們穿上鮮豔衣服，配戴愛的手鍊等降低風險，並切記走失「3不6要」，若親人失蹤不用等超過24小時，可立刻找就近的派出所報案。

湯麗玉曾表示，為了防止失智者走失，民眾在出門前可先做好「6要」，包括先更新身分證照片，每天為失智者拍照，以便不慎走失，仍可提供照片協尋。此外，幫失智者配戴「愛的手鍊」、到警局辦理指紋捺印服務、衣帽縫上愛心布標，以及養成長者配戴手機或定位手錶的習慣，並開啟手機分享即時位置分享功能，才能在走失時即時掌握位置。

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▲▼示意圖,生活,老人,照顧,陪伴,移工,外籍,陪伴,醫院,醫護（示意圖／123RF）

▲失智者身邊應有人隨時陪著。（示意圖／123RF）

此外，湯麗玉提到，帶失智者出遊，同伴也要相互支援，隨時都要有一人陪著失智者，也要盡量安排住在有無障礙設施的飯店，夜晚留廁所燈作為照明，防止失智者在不熟悉的環境中跌倒。晚間也應讓失智者先睡，避免失智者趁照顧者睡著後自行外出，並請旅館服務台協助留意失智者情況。

3不：

1. 不用等：親人失蹤不用等超過24小時，可馬上報案
2. 不用跑：就近派出所可報案
3. 不用錢：協尋不用錢

6要：

1. 更新照片：更新身分證照片，每天為失智者拍照
2. 愛的手鍊：協助失智者配戴愛的手鍊
3. 指紋捺印：到警察局辦理指紋捺印服務
4. 愛心布標：衣帽縫上愛心布標
5. GPS定位：養成長者配戴手機或定位手錶的習慣，並開啟手機分享即時位置之功能
6. 鄰里守望相助：連結里長及社區商家形成守望相助之網絡，一旦走失可請里長幫忙，也可廣發含失蹤者當天照片、聯絡人等資訊的走失協尋圖卡，透過社群媒體力量發揮協尋功效

國健署提醒，罹患失智症前有10大警訊，包括：記憶力減退到影響生活、計畫事情或解決問題有困難、無法勝任原本熟悉的事務、對時間及地點感到混淆、有困難理解視覺影像和空間的關係、書寫出現困難、東西擺放錯亂失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱、從職場或社交生活中退出、情緒和個性改變等。若發現自身或親友有以上10大徵兆，應及早就醫診斷。

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

關鍵字： 失智症 走失 林葉亭 愛的手鍊 報案 協尋 旅遊 黃金貴族 長輩 GPS定位 國健署 湯麗玉

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