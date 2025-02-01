準備開工好厭世！醫教3招擺脫「收假症候群」　超慢跑也有效

▲醫師教你在家提早做3件事，擺脫收假症候群。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

即將開工，不少人可能出現「收假症候群」！家醫科醫師楊智雯表示，經過9天放鬆的年假後，突然要恢復正常上班，對身體與心理都是一大挑戰，建議開工前在家可做「3件事」簡單收心，包括「多動少坐」、「早點睡別熬夜」及「多喝水代替含糖飲」。

楊智雯指出，「收假症候群（Post-holiday syndrome）」是指在長假過後，身體與心理無法立刻調整回平日的規律作息，容易出現疲倦、失眠、焦慮、情緒低落等症狀，這時除了清淡飲食、吃夠營養素，適量的運動也是幫助身體排毒、幫助收心的好幫手。

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收假症候群不是一兩天就能完全消失，調整心態與生活習慣需要一些時間，給自己一點時間，重新找回節奏，楊智雯建議，可以趁著開工前，做好以下3件事，在家就可以輕鬆收心。

1.多動少坐

開工前，試著每天規劃30分鐘以上的運動，像是慢跑或快走等有氧運動，有助叫醒休息9天的心肺功能，在家也可以「超慢跑」，每次至少跑30分鐘，這樣可以促進脂肪燃燒，減少健康負擔。

2.早點睡別熬夜

過年期間晚睡晚起可能打亂生理時鐘，睡眠不足會影響體內荷爾蒙的平衡，特別是飢餓素（ghrelin）的分泌，容易促進食慾，引發想吃宵夜和吃零食的渴望，進而影響代謝和體重控制。

為了控制食慾，要強迫自己午夜12點前就上床睡覺，並且睡前2～3小時不要進食，否則腸胃道的血液經由門脈循環來到肝臟時，肝臟還是要熬夜進行代謝和解毒工作。

3.多喝水代替含糖飲

一杯大杯全糖手搖飲的含糖量大約在56～70公克，這已經超過WHO每日建議的添加糖攝取量（糖建議不可超過每日總熱量攝取的10%，若每天攝取1500大卡10%即150大卡，換算糖量即不可超過38公克）。

高糖飲品不僅會導致血糖快速上升，還會因此上癮，假期過後仍舊難以戒掉，進而造成體重上升或肥胖，長期飲用高糖飲品會讓糖分依賴增強，且增加罹患糖尿病與心血管疾病的風險。