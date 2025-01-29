「熱休克」年奪上萬命！醫示警「5族群」泡湯小心

▲醫師提醒，泡湯要小心熱休克。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

春節寒意濃，泡湯成了不少人放鬆的首選，但千萬別忽視「熱休克」風險！醫師提醒，在泡湯大國的日本每年因為熱休克奪走上萬人命，包括心腦血管疾病患者、糖尿病患者等5大族群，都是熱休克的高危險群。

台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯指出，當身體進入高溫的溫泉時，下肢和周邊血管會因受熱而放鬆，血液循環流向四肢，導致供應腦部或心臟的血流減少，這對供應腦部血流的頸動脈有狹窄、或心臟冠狀動脈部分阻塞的患者來說，可能因瞬間血液不足而增加腦中風或心肌梗塞的風險。

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洪子堯進一步指出，若再加上從高溫池突然離開至冰冷的空氣環境，血管迅速收縮，可能造成腦部或心臟血流瞬間下降，甚至引發血栓，帶來猝死危機；此外，泡溫泉會導致出汗增加，水分流失若未及時補充，可能造成脫水或血壓波動，而飲酒或服用某些藥物（如安眠藥、血管擴張藥物），更可能加重意識模糊或血管過度放鬆，增加溺水或跌倒的風險。

洪子堯也特別提醒，下列族群在泡湯時需格外小心：

1.心腦血管疾病患者

「頸動脈狹窄者」的腦部血流本身供應已經受限，高溫下血液重新分配可能導致腦部缺血甚至中風；「冠狀動脈疾病患者」的動脈狹窄或阻塞使心臟難以應對突然的血流改變，可能引發心絞痛或心肌梗塞。

2.老年人

老年人血管彈性較差，對於高溫和溫差的適應能力不足，且心臟功能通常較弱，因此泡湯引起的壓力變化對他們的危險性更高。

3.糖尿病患者

糖尿病會影響微血管的功能，使體溫調節和血壓適應能力下降。加上糖尿病患者常伴隨自主神經功能異常，可能無法察覺泡湯過程中的不適徵兆。

4.服用特定藥物者

服用安眠藥或鎮靜藥可能導致意識不清或反應遲緩，增加跌倒或溺水風險；血管擴張劑或降壓藥可能加重高溫下的血壓下降，導致頭暈或休克。

5.飲酒者

酒精會進一步擴張血管，影響血壓調節，還可能因意識不清增加意外發生的機率。

