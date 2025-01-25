前往開發中國家旅遊　北榮分院助您遠離「狂犬病」致命風險

▲春節連假若要前往開發中國家，北榮桃園分院提醒避開人畜共同動物，以免被傳染狂犬病毒。（圖／疾管署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

春節連假將至，國人喜歡闔家出國度假，但如何玩得安心也是門學問，台北榮總桃園分院感染管制室護理師張倢語提醒，狂犬病病毒（rabies virus）分布於全球，Lyssavirus屬，係人畜共通疾病且屬於神經性疾病，人類因接觸染病動物唾液而感染，若國人前往開發中國家，要避開以犬、貓為主要傳染窩，除極少數狂犬病非疫區國家之外，若遭到鼬獾等風險動物抓咬傷，均需考量是否感染狂犬病毒風險，應即時接受醫療處置。

台北榮民總醫院桃園分院感染管制室護理師張倢語表示，開發中國家以犬、貓為主要的傳染窩，除極少數狂犬病非疫區國家之外，國人若出國期間遭受犬貓或其他野生哺乳類動物抓咬傷，或在國內動物疫情發生縣市遭鼬獾等動物抓咬傷，應即時接受醫療處置。

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曾有門診、急診遇到有國人返國後主訴在國外被狗咬，回國後想打狂犬病疫苗，或有外國人來急診就醫，主訴在東南亞國家被狗咬，想打狂犬病疫苗等情形，國人於春節連假出國前可對前往流行地區做預防接種，且應避免接觸野生動物，留意被貓、狗、猴子、蝙蝠等哺乳動物抓咬傷。

張倢語強調，狂犬病感染途徑，其一是經患有狂犬病動物咬傷：動物唾液中含有病毒，可經由抓、咬（或經由皮膚傷口、黏膜）進入人體。其二是非經動物咬傷感染，如：蝙蝠山洞內吸入病毒顆粒、實驗中吸入含有病毒顆粒的氣溶膠或移植已感染狂犬病毒的器官而感染，過去曾發生死於中樞神經疾病病患，經角膜捐贈，結果傳染狂犬病至受贈者之案例。

▲北榮桃園分院提醒避開可能傳染狂犬病毒之溫血動物。（圖／疾管署提供）

此外，狂犬病患會有狂躁過動，特別易受燈光或聲音刺激，患者初期意識正常，之後出現焦躁不安和抑鬱現象，少部分個案會出現癲癇，意識時好時壞、恐懼性或吸氣性痙攣（恐水症、恐氣症怕風情形等）、自主神經刺激徵象：唾液分泌過多（hypersalivation）、最後意識惡化進入昏迷等症狀。



台北榮總桃園分院感染管制室提醒，民眾可透過以下方式預防感染，多一份預防，則減少感染機率：

一，避免逗弄及碰觸野生動物，勿撿拾生病的野生動物或屍體，民眾若發現傷病或死亡野生動物應通報防檢局狂犬病通報專線：0800-761-590。

二，若有養寵物，要記得每年定期施打動物狂犬病疫苗，可以阻絕傳染途徑，飼主不用擔心有感染之虞。

三，接受暴露前預防接種：

(1)前往狂犬病流行高風險國家民眾，如旅遊、工作、就學等。

(2)若為狂犬病高危險群：如狂犬病實驗室工作人員、動物防疫人員、捕犬人員、動物保育人員、獸醫從業人員、消防隊員、巡山員及經常出入深山者等高風險族群，其因工作性質暴露風險較高，可考慮接受暴露前預防接種。