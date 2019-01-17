▲洗頭狂掉髮「塞爆排水孔」，她憂快禿了醫卻說：安啦！（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

28歲的飛飛（化名）近日飽受掉髮困擾，每次洗頭掉落的頭髮都會阻塞排水孔，隨手撥也會抓下3、4根，原本粗硬髮絲變得又細又軟，讓她懷疑自己是否「快禿了」。皮膚科醫師表示，秋冬因掉髮問題前來求診的民眾，比平常增3成，這是因毛囊進入休止期所致，只要沒掉超過一定數量，就無需太擔心。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，秋冬溫度濕度低，頭皮血液循環變得脆弱，對頭皮供養、滋養會降低，頭髮休止期也跟著延長，再生速度減緩，自然會感覺掉髮量變多。

此外，每當天冷的時候，民眾也喜歡吃薑母鴨、羊肉爐等冬令進補食物暖身，異位性皮膚炎、乾癬、脂漏性皮膚炎等疾病容易復發，此時頭皮敏感度增加，也容易產生掉髮問題。

趙昭明提到，每天掉髮量只要落在50到100根以內都算正常，而夏天因天氣較熱，髮幹膨脹也會讓頭髮變得較為粗硬，冬天天冷，血液循環減緩毛囊也會跟著收縮，「相對來講，頭髮變得較細較軟也是正常。」

最後，趙昭明提醒，自覺有異常掉髮的民眾，可以從平日保養做起，若經常感覺頭皮「澀澀的」，可用滋養的養髮塗抹頭皮，洗頭水溫也應控制在40度為宜，也不要使用過於黏稠的潤髮乳；吹頭髮時吹風機切勿太貼近頭皮，早睡早起、少吃辛辣刺激食物或甜食，都能減少掉髮發生率。