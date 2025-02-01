熬夜追劇「眼睛紅痛流淚」！乾眼症常見5症狀　放著不管恐失明

▲年節追劇滑手機，小心乾眼症上身。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

春節有長達9天的假期，平常辛苦上班工作的人終於有時間好好放鬆，稍微放縱追平常沒看完的劇，和親友多打幾場麻將。不過眼科醫師就提醒，乾眼症以往都在年長病人身上出現，近年來3C產品越來越普遍，年輕人也開始出現眼睛「過勞」的現象，整體年齡層越發下降。如果假期娛樂時出現乾眼症的症狀，別忘了趕緊適度休息，補充人工淚液，觀察症狀若未能緩解就需要盡早就醫。

「昨天晚上打了整晚麻將，現在眼睛好紅好痛一直流眼淚真不舒服！」、「我終於追完了魷魚遊戲，醫生你有看嗎？」、「最近工作實在太忙了，從早到晚完全沒有機會休息，到晚上都看不清楚了。」國泰綜合醫院眼科主治醫師黃楚軒分享乾眼症患者來就診時，經常聽到自述這些狀況。

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乾眼症是眼淚分泌不足造成的疾病。黃楚軒指出，正常的眼淚分泌結構分為油層、水層、黏液層，若其中一層的功能受損，就會造成眼睛乾澀、疼痛不適等症狀。長期未治療的乾眼症會引起慢性發炎、角膜破損，甚至不可逆的視力減損。

黃楚軒說明，乾眼症常見的表徵包含乾澀發癢、紅眼、流淚、視力模糊、眼瞼發炎等都是，而依照致病機轉，可分為淚液分泌不足的「缺水型」，以及淚液蒸發過快的「缺油型」乾眼症。

前者主要是基礎分泌量下降導致水份不足而導致乾眼，後者則是分泌油脂層的瞼板腺功能障礙使眼淚蒸發過快無法保留在眼表。而其實很多病人都是缺油又缺水，需要雙管齊下的治療。

▲醫師提醒，若出現乾眼症的症狀，應趕緊適度休息，補充人工淚液。（示意圖／視覺中國CFP）

黃楚軒表示，缺水性的乾眼症主要治療方式為補充人工淚液，以高保水性的藥水及藥膏來增加水份留置於眼表的時間，其中不含人工防腐劑的單支裝產品更可以避免進一步的發炎，嚴重缺水的患者可以進一步以淚管栓塞的方式來增加淚液留置。

至於缺油性的乾眼症，要以改善瞼板腺的分泌並減少眼瞼發炎為目標。黃楚軒說明，主要的方式是每日規律的按摩熱敷來軟化油脂，並進一步按摩促進暢通；藥物方面服用魚油，維他命或doxycycline類藥物來改善乾眼症發炎程度。最後藉由環境的調整減少淚水蒸發，包括降低室內溫度，增加溼度，戴擋風眼鏡或保溼眼鏡等。

黃楚軒也提到，病人就診時常常不僅是單純乾眼症的程度，而伴隨著或輕或重的慢性結膜炎、眼瞼炎，此時需要加上消炎藥物的使用；難治型的病人可以考慮抽取自體血清來達到更好的療效。