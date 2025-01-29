春節後恐23萬人慘拉就醫！腹瀉疫情續攀新高　醫揭嚴重3症狀

▲國內腹瀉疫情升溫，疾管署評估春節後單周就醫人數恐上看23萬人，示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內今年腹瀉疫情創5年同期新高，且依照過往經驗，每到春節期間腹瀉就診人數就會再增加。疾病管制署副署長曾淑慧表示，估計腹瀉疫情還會持續攀升，春節後單周就診人次恐上看23萬人，提醒民眾多加注意手部清潔與飲食衛生。醫師指出，如果有發燒、黏液便、血便等症狀出現，代表腸子發炎情況比較嚴重，還可能有其他感染問題，要特別注意警覺。

根據疾管署統計，國內第3周（12日至18日）腹瀉門急診就診累計186,108人次，較前一周171,901人次上升8.3%，為近5年（2021至2025年）同期最高，此外，近四周通報244案腹瀉群聚，雙創5年同期最高；群聚感染多發生在餐飲旅宿業，超過9成是檢出諾羅病毒。曾淑慧表示，預估腹瀉疫情還會持續攀升，春節後單周恐約有23萬人就診。

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疾管署指出，腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

新北市立土城醫院副院長、胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯指出，臨床觀察成人腸胃炎多是以腸胃道症狀為主，但還是有些情況比較嚴重，可能會有發燒、黏液便、血便，這屬於比較嚴重情況，要特別注意。

蘇銘堯解釋，黏液便或血便代表腸子的發炎情況比較嚴重，可能腸黏膜已經受損、剝落，甚至有出血的現象，這種情況下腸道保護力降低，容易引發次發性細菌感染，問題可能會變得比較嚴重。

蘇銘堯指出，一般腸胃炎還是以支持性療法為主，包含補充水分、電解質，有時暫時禁食讓腸胃道得到休息，另外可能需要一些營養補充，若肚子絞痛的情況厲害者也可能會使用腸胃解痙劑。一旦病情嚴重出現發燒、黏液便、血便等情況，就可能需要使用適當的抗生素來治療，要特別注意。

疾管署指出，農曆春節，民眾出遊、聚餐時，應落實如廁後、進食或備餐前正確洗手，因為酒精無法有效抑制諾羅病毒，一定要使用肥皂或洗手乳。

此外，與他人共食使用公筷母匙，並以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品（如生蠔）等高風險食物；有疑似症狀者應避免參與年菜調理，並儘速就醫或在家休息，避免接觸長者、幼兒，以減少病毒傳播機會。

▲疾管署示警國內腹瀉疫情，提醒注意諾羅病毒衛教。（圖／疾管署提供）

▲諾羅病毒感染照護方式。（圖／疾管署提供）