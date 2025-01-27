2類人易沉迷「刮刮樂」　醫提「近失效應」：會提升賭博慾望

▲醫師提醒，2類人容易沉迷刮刮樂，投入頻率高。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

「刮刮樂」是過年必做活動，但醫師提醒，玩刮刮樂容易「近失效應」，有不少研究指出，刮刮樂的「小獎勵」和近失效應會顯著提升賭博欲望，特別是「平時較不擅長深入思考、輕易做出決定的人」更明顯，投入在刮刮樂賭博的頻率也比較高。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋指出，「近失效應」（near-miss effect）是在賭博遊戲中，當結果與獲勝只差一點時，例如刮刮樂中差一個符號或數字就能中獎，這種情況會給玩家一種幾乎贏得遊戲的迷思，這種經驗很可能會增加玩家繼續投入賭博的動力，因為他們會感覺自己離獲勝非常接近，從而誤以為下次有更高的勝算。

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但劉書瑋說，但事實上，每次下注都是一次獨立事件，僅差一個符號或數字並不代表下一次勝率會提高，下注也不會因為反覆操作練習而增加中獎率；更有一系列研究顯示，刮刮樂這種看似無害、小賭怡情的賭博活動，對參與者心理及行為可能產生的潛在影響，這種影響在青少年群體中尤為顯著。

劉書瑋提醒，參與這類活動時應該要保持警惕，並對自身的賭博行為和心理狀態進行自我檢視，家庭成員應該避免直接向賭博成癮者提供金錢上的援助，而是應該提供情感支持和協助尋求專業協助。

劉書瑋強調，對於已經意識到自己可能有賭博成癮問題的人，或是擔心身邊親朋好友疑似有賭博成癮的情況，建議及早尋求專業的諮詢和協助，特別是在節日氛圍中更應加強這方面的關注。