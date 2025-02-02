癌末翁拒住院！居家安寧讓他笑著離開　女兒淚：解脫比解救更重要

▲員郭醫院在宅居家團隊「員自宅」總是開著居家訪視車「憨吉」前往個案家中。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／採訪報導

末期病患不是一定得待醫院，在家裡也可以善終，好好走完最後一段路。83歲的邱邱伯，本身腎功能不佳但拒絕洗腎身體逐漸衰弱，他經常對家人說「叫醫師幫我打一針，讓我走」，不願住院失去自由。透過在宅醫療與居家安寧照護，讓邱邱伯最後這段期間不適症狀緩解，且全家人都聚在一起，陪他吃飯、聊天、開玩笑，讓他在溫馨中笑著離開人世，家人感動和醫療團隊說「有時候解脫比解救更重要」。

務農多年的他拒絕住院、拒絕洗腎，對死亡有自己的想法

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收治個案的員郭醫院家庭醫學科主治醫師郭亭亞分享，邱邱伯是一個很厲害的農夫，過去擅長種植茄子、芭樂和桔梗，總是穿得很整齊，也喜歡騎機車到處晃。數年前因為診斷出腎臟功能差，醫師建議洗腎，但他因為看親友洗腎很辛苦，堅決拒絕洗腎。他在大醫院腎臟科看病，但藥物都沒吃，後來漸漸有噁心、嘔吐、疲憊、抽搐等症狀。

邱邱伯的女兒說，爸爸經常對她講「你去跟醫生說，可不可以叫醫師幫我打一針，讓我走」，她只能無奈回答「醫生如果真的幫你打那針，就會被抓去關」。而邱邱伯看很多八點檔連續劇，一直覺得如果到醫院裡就會被人五花大綁，因此很早就和女兒說「我不要住院、不要洗腎，我只想在家裡安靜地走」。

▲邱邱伯的女兒（右）分享爸爸在家裡圓滿善終的經驗，希望有更多人可以獲得這樣的照顧。

在宅醫療介入「找出患者可以接受的治療」中西醫共同訪視

看著爸爸逐漸衰弱，邱邱伯女兒向員郭醫院申請在宅醫療協助。郭亭亞說，前往居家訪視時，確認邱邱伯腎功能狀況差已屬末期腎藏病，過去病史則有因頭頸癌接受過手術，出現腎性貧血、低血鈣，當時有進行紅血球生長激素施打、電解質校正等，讓他慢慢變得比較舒服，有一天早上早餐還吃了睽違已久的爌肉飯。

郭亭亞指出，邱邱伯不喜歡吃藥，但是可以接受針灸，在宅醫療團隊就協助聯絡中醫師提供居家針灸診療，因此有時去訪視時，家中情景就是護理師幫忙打針、中醫師幫忙針灸，而邱邱伯的家人在旁做桔梗、芭樂的採收，氣氛相當和睦。邱邱伯女兒笑說，這時全家人都會聚在一起聊天說笑，還有鄰居看到後表示，「有這麼好的計畫，怎麼我們都不知道？」

「要快樂的活，自在的走」從在宅急症照護到進入居家安寧

去年10月31日康芮颱風登陸的那個晚上，彰化縣宣布停班停課，邱邱伯突發高燒、寒顫，出現意識改變，員郭醫院在宅團隊立即趕到他家中。郭亭亞說，確認他泌尿道感染、發炎指數飆升，需要使用抗生素，同時也因為情況危急，和家屬討論要不要去醫院住院。

▲員郭醫院家庭醫學科主治醫師郭亭亞。

邱邱伯孩子們知道父親的意願「不想去醫院，要快樂的活，自在的走」，醫療團隊隨即啟動在宅急症照護來處理感染的問題，過程中家人也都全心全意輪班照顧邱邱伯，最終順利退燒，但是腎臟尿毒問題仍持續惡化，經討論後轉入居家安寧照護、限時嘗試治療，給予症狀上的控制，讓邱邱伯可以舒適。

郭亭亞說，到了11月7日早上，邱邱伯就像睡著一樣離開人世，選了一個對所有人都好的時間，騰雲駕霧去了，兒女、媳婦、孫子孫女都在旁。醫療團隊在告別式前一天去和邱邱伯道別，現場並沒有太濃厚的悲傷氣氛，而是大家一起聊天、回憶邱邱伯的過去人生。

郭亭亞回想，當時邱邱伯女兒對她說「有時候解脫比解救更重要」，這句話令人印象深刻，也才知道什麼是溫暖的死亡。另外，邱邱伯女兒分享，10月10日員郭醫院的在宅團隊介入直到11月7日爸爸離開，這整整一個月的過程，是很溫馨而且很圓滿的，讓爸爸可以有圓滿的善終，家庭關係也更溫馨緊密。

▲員郭醫院居家醫療團隊「員自宅」分享執行狀況。