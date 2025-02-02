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過年診所塞爆「2症狀多數」　醫1天看230人快虛脫

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲第一線醫師觀察，腸胃炎病人除了上吐下瀉，滿多都伴隨著發燒跟肌肉痠痛。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

過年好多人掛病號！耳鼻喉科醫師李典憲表示，初四診所開工，大家真的是忙翻，病人超級多，不知道是不是過年聚餐緣故，腸胃炎非常多，幾乎占了快一半的病人，他們除了上吐下瀉，滿多都伴隨發燒跟肌肉痠痛的症狀。

李典憲在臉書說，初四早上跟下午診各看了100多個病人，一整天看了230個，下診時整個人快虛脫；另外，流感或有類流感症狀的病人也不少，總共驗到5位A型流感陽性的病人，部分流感病人也有腸胃道症狀（嘔吐、腹瀉），所以有時會和腸胃炎有點搞混，還好流感快篩可以協助判斷，讓病人得到最適當治療。

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李典憲指出，初四也驗到一位「黴漿菌快篩」陽性的11歲小朋友，她咳嗽合併發燒超過一個禮拜，一開始也以為流感，但流感快篩是陰性，後來加做黴漿菌快篩，才發現是感染了黴漿菌，隨後也立即開立抗生素治療。

李典憲表示，雖然病人超級多，但大家都非常有耐心、有秩序排隊等候，完全沒有人因為等太久而抱怨；而且還有不少病人等2-3小時後，進診間還跟他說「辛苦了」，讓他覺得非常非常溫暖。

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關鍵字： 過年 李典憲

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