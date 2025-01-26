男友一開車就暴走！她差點被賞巴掌　「怒路症」4徵兆快就醫

▲有些人開車就會性格大變、暴怒，可能是有路怒症問題，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

常說「要看另一半的人品和本性，就一定要觀察他開車時的樣子」，但28歲劉小姐發現她論及婚嫁的男友每次開車，都把路上所有人的祖宗十八代問候過一遍，她對男友表示抗議並希望改善，還差點被男友賞巴掌。中醫師指出，是否「路怒症」可以從4點情況評估起，而由於急躁易怒在中醫觀點跟「肝」息息相關，建議可以按5個相關穴道緩解情緒、穩定心神。

屏東馬光中醫診所醫師周美珊分享個案，除了劉小姐因為男友開車易怒而重新考慮婚事，她另接觸一名54歲老師，本身個性溫文儒雅，是眾人眼中好好先生，但一摸到方向盤就秒變「阿修羅」，甚至多次和其他車主起衝突，讓他的妻子和女兒非常擔心和困擾，在多方諮詢和求助下才意識他可能有「路怒症」。

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周美珊指出，不少人可能在自己開車時被激怒或者看到其他人開車情緒不佳，但這可能不一定是真正的路怒症，可以透過以下4種情況評估，符合者才可能是路怒症：

1、開車時容易出現緊張、焦躁和憤怒等負面情緒

2、塞車即暴怒，沿路咒罵路人、機車、交通燈，甚至天氣、政府和命運

3、視交通規則如無物，如隨意變換車道、闖紅燈等

4、故意對其他車子做出挑釁行為，比如狂按喇叭、下車吵架

周美珊指出，在高壓的日常生活，開車時有些不耐煩或抱怨也算是合情合理，但如果路怒症的行為已經嚴重影響生活，且發生頻率一年超過三次或一個禮拜超過兩次、持續超過兩個月以上，那就需要正視和處理。

▲路怒症可以透過中醫穴道按摩緩解。（圖／馬光中醫提供）

路怒症可能同時伴隨著其他的情緒障礙，周美珊指出，《黃帝內經》說，「肝藏血，血有餘則怒」，「血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。」如果一個人性情急躁，容易動怒，在中醫稱為「喜怒」、「易怒」，跟「肝」息息相關。

周美珊建議，要緩解路怒症或易怒等相關問題，除了尋求專業中醫的治療，也可以從穴位按摩的方式來處理。特別是在急躁憤怒的當下，不如來按按肝經上的穴位。例如太衝穴、期門穴。太衝穴是肝經的原穴，搭配期門穴，可加強緩解急躁易怒的療效；此外，神門穴、勞宮穴和內關穴，對於安神定志，穩定心神都有很大的幫助。